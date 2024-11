Korupcia aj nedostatočná kvalita politikov. Vyše polovica Slovákov považuje demokraciu za ohrozenú

Za demokraciou stoja najmä mladšie generácie

Názor o ohrození demokracie

Korupcia a nedostatočná kvalita politikov

15.11.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku si viac ako polovica populácie myslí, že demokracia je v ohrození, pričom za najväčšie hrozby považujú najmä korupciu a nedostatočnú kvalitu politikov Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research , ktorý robili medzi 7. a 11. novembrom na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov. Podľa výsledkov prieskumu 57 percent Slovákov a Sloveniek má pocit, že demokracia na Slovensku je vážne ohrozená.Ako z prieskumu vyplynulo, s demokratickým spôsobom vlády sa na Slovensku 35 rokov po páde komunistického režimu stotožňuje 36 percent populácie, s výhradami ho preferuje ďalších 25 percent. Len 15 percent má opačný názor a uprednostňuje skôr autoritársky spôsob vlády. Štvrtina populácie (24 %) sa k téme nevie alebo nechce vyjadriť.Za demokraciou stoja najmä mladšie generácie. To, že demokracia je vždy lepšia ako autoritársky spôsob vlády a vyslovilo 47 percent mladých do 24 rokov veku, až 53 percent ľudí vo veku 25 až 34 rokov a 37 percent opýtaných vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov. Aj tie staršie ju považujú za lepší spôsob vlády, no s pribúdajúcim vekom rastie aj podiel tých, ktorí preferujú autoritársky spôsob vlády."Ľudia majú celkovo tendenciu si minulosť idealizovať a spájať ju práve s pozitívnymi spomienkami. Starší ľudia môžu byť sklamaní a môžu mať pocit, že súčasný stav našej spoločnosti nie je to, za čo bojovali. Za týmto výsledkom môže byť aj to, že staršie generácie sú viac zastihnuté ekonomickými zmenami a neistotou a práve autoritárske vedenie na čele s rozhodným vodcom im pomáha túto neistotu minimalizovať," doplnila výsledky analytička agentúry Denisa Lakatošová Z prieskumu ďalej vyplynulo, že k väčšinovému 57 percentnému názoru o ohrození demokracie sa prikláňajú najmä mladšie vekové generácie, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, z Bratislavského kraja či obyvatelia najväčších slovenských miest. Demokraciu za ohrozenú vnímajú predovšetkým voliči opozičných strán.Voliči vládnej koalície, predovšetkým voliči Smeru SNS , si v porovnaní so zvyškom populácie častejšie myslia, že demokracia nie je v ohrození. Voliči Hlasu na túto tému nemajú jednoznačný názor. Polovica z nich si myslí, že demokracia je v ohrození, druhá polovica si myslí opak.Výsledky prieskumu tiež ukázali, že korupciu a nedostatočnú kvalitu politických predstaviteľov opýtaní vnímajú ako najväčšie riziká, ktoré ohrozujú demokraciu na Slovensku. Za rizikové pre demokraciu ich považujú tri štvrtiny populácie.Takmer 71 percent populácie považuje za rizikové aj šírenie dezinformácií. Podľa dvoch tretín obyvateľov Slovenska môže demokraciu v našej krajine ohroziť aj nárast populizmu a extrémizmu či znižujúca sa dôvera verejnosti v demokratické inštitúcie. Ohrozenie nezávislosti médií považuje za rizikové približne polovica populácie.