Korupčná kauza Dobytkár pokračuje vypočúvaním svedkov, predvolali sedem ľudí

6.3.2023 (SITA.sk) - Vypočúvaním svedkov z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pokračuje v pondelok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauza známej ako Dobytkár Na dva pojednávacie dni je predvolaných spolu sedem svedkov nielen z PPA. Podľa obžaloby v tejto kauze páchalo osem fyzických a päť právnických osôb trestnú činnosť súvisiacu s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA.Svedok Jaroslav Hlava, ktorý v PPA robil od roku 2000 a pracoval aj ako referent na právnom oddelení, uviedol, že bývalý generálny riaditeľ PPA, obžalovaný Juraj Kožuch chcel od neho, aby sa stretával s Marekom Kodadom , keď bude chcieť nejaké informácie. Zisťoval pre neho aj informácie o výzvach vyhlásených v PPA.„Pre toho, kto robil projekty, to mohli byť zaujímavé informácie, lebo sa mohol pripraviť napríklad na nejakú zmenu,“ uviedol svedok s tým, že podľa neho sa Kodada poznal s obžalovaným Ľubomírom Kožuchom, lebo obaja robili poradenstvo.V jednom alebo v dvoch prípadoch Hlava informoval Kodadu aj o dožiadaniach policajného zboru, ktorý požadoval od PPA údaje o nejakom subjekte. Prokurátor predložil dôkaz zadržaný pri jednej z domových prehliadok - dožiadanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Svedok toto spoznal a po preštudovaní konštatoval, že to je to, o čom informoval v sms Kodadu. Bývalý riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Marek Kodada v tomto prípade vystupuje ako spolupracujúci svedok, pričom vyšetrovateľom bol v kauze Dobytkár vyčlenený na samostatné konanie.Informácie mal svedok poskytovať aj Ľubomírovi Kropilovi. „Neposkytoval som mu utajené katastrofálne informácie. Poskytoval som mu informácie preto, lebo som sa s ním poznal a nejakým spôsobom sme komentovali výzvy agentúry,“ dodal Hlava, ktorý podľa jeho slov za informácie nedostával žiadnu finančnú odmenu. Úrad špeciálnej prokuratúry podal v kauze Dobytkár obžalobu ešte v auguste 2021 na osem fyzických osôb a päť právnických osôb.V kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, finančník Martin Kvietik, podnikateľ Peter Kuba , bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch, bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, veterinár Ľubomír Kropil , právnik Milan Kopriva a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas Jednotlivé skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.V rámci aktuálneho súdneho procesu čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, resp. podplácania obžalovaný veterinár Ľubomír Kropil. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel.Vinu vo všetkých skutkoch priznal obžalovaný bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor Miklas . Vyhlásenie obžalovaného Viktora Mikasa o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste. Zvyšní obžalovaní vinu popierajú.