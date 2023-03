Raši vyzval stranu SaS na podporu skoršieho termínu volieb, ešte stále je šanca na „opravák“ (video)

Najbližší možný termín

Šanca na opravák

6.3.2023 (SITA.sk) - Podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši vyzval stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , aby podporila predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mohli konať 1. júla tohto roku.V pondelok je posledný deň, keď sa dali vyhlásiť predčasné voľby na júnový termín.„Bohužiaľ, kvôli SaS sa tak nestane, čo nás mrzí, pretože boli jedným z iniciátorov vyslovenia nedôvery súčasnej vláde a potom, paradoxne, táto strana zapríčinila to, že voľby sa nebudú konať v najbližšom možnom termíne, teda v prvej polovici roka 2023," uviedol Raši na pondelkovej tlačovej besede.Dodal, že kvôli SaS tu bude Igor Matovič a dočasne poverený premiér Eduard Heger (obaja OĽaNO ), „vyčíňať až do 30. septembra".Raši zároveň uviedol, že vládnutie súčasnej vlády nemá žiadne opodstatnenie.„Je tu ešte jedna šanca na opravák. Ešte stále, keby sme tento týždeň zasadli, a schválili predčasné voľby, dalo by sa všetko stihnúť v termínoch tak, aby boli voľby 1. júla. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a niektorí poslanci parlamentu sa ozývajú, že 1. júla už budú ľudia na dovolenkách. Chcem všetkým odkázať, že pri tom, ako táto vláda pomáhala ľuďom, priemyslu a spoločnosti, 1. júla nepôjde na dovolenku takmer nikto," myslí si Raši.Zároveň uviedol, že pri prípadných parlamentných voľbách v tomto termíne sa na nich každý rád zúčastní. „Každý sa rád zúčastní tohto aktu, pretože pošle do zabudnutia súčasnú vládu," dodal.