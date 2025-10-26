Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. októbra 2025

Korupčná kauza Mýtnik by mala na súde pokračovať v decembri, vytýčených je šesť termínov pojednávania


Tagy: Kauza Mýtnik Korupcia Súdy

Súdny proces v kauze známej ako Mýtnik by mal na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu pokračovať v ...



zj5a9168 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze známej ako Mýtnik by mal na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu pokračovať v decembri. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu šesť termínov pojednávania v rozmedzí od 3. decembra do 13. januára 2026.


Súd v tomto prípade ešte v septembri 2024 oznámil, že pristúpi k opätovným výsluchom svedkov Františka Imreczeho, Michala Suchobu, Daniela Čecha a Jany Rovčaninovej.

Podľa predsedu senátu Jána Hrubalu si totiž súd uvedomuje súvislosť aj s inými kauzami a bude brať do úvahy okolnosti aj v iných prípadoch, kde sa začalo konať vo veci, prípadne už bolo vznesené obvinenie.

Reagoval tak na návrh obžalovaných na zastavenie konania z dôvodu údajnej manipulácie trestného konania. Viaceré termíny pojednávaní vytýčené v priebehu tohto roka však súd zrušil. Spis sa totiž nachádzal na Najvyššom súde SR, ktorý rozhodoval o sťažnostiach obžalovaných.

Obžalovaní svoju vinu odmietajú


Obžalobe v tomto prípade čelia podnikatelia Jozef Brhel a jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan G., podnikateľ Miroslav S. a právnik Martin B.

Prokuratúra obžalovaných viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, z legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku v súvislosti s IT tendrami na Finančnej správe SR.

"Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje viac ako 45 miliónov eur," uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.

Predmet obžaloby


Predmetom obžaloby podanej už vo februári 2022 je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.

Na toto konanie nadväzovala legalizačná schéma, ktorej účelom bolo zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov podľa prokuratúry úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe (FS) SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.

Vypovedal už aj kľúčový spolupracujúci svedok


V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok, bývalý prezident Finančnej správy SR (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS a jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.

Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší "kajúcnik", podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že "klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený".

Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú.


Zdroj: SITA.sk - Korupčná kauza Mýtnik by mala na súde pokračovať v decembri, vytýčených je šesť termínov pojednávania © SITA Všetky práva vyhradené.

