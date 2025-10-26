|
Nedeľa 26.10.2025
26. októbra 2025
Vodič narazil do auta so ženou a dvomi malými deťmi, tragickú nehodu neprežil – FOTO
Tragická nehoda, ktorá si vyžiadala život jednej osoby, sa stala v nedeľu v obci Geča v okrese Košice - okolie. Ako informovala polícia na ...
26.10.2025 (SITA.sk) - Tragická nehoda, ktorá si vyžiadala život jednej osoby, sa stala v nedeľu v obci Geča v okrese Košice - okolie. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vodič Škody Octavia pravdepodobne pre náhlu zdravotnú indispozíciu prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Octavie, ktorú viedla vodička s dvomi malými deťmi.
