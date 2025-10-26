Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. októbra 2025

Vodič narazil do auta so ženou a dvomi malými deťmi, tragickú nehodu neprežil – FOTO


Tragická nehoda, ktorá si vyžiadala život jednej osoby, sa stala v nedeľu v obci Geča v okrese Košice - okolie. Ako informovala polícia na ...



26.10.2025 (SITA.sk) - Tragická nehoda, ktorá si vyžiadala život jednej osoby, sa stala v nedeľu v obci Geča v okrese Košice - okolie. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, vodič Škody Octavia pravdepodobne pre náhlu zdravotnú indispozíciu prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Octavie, ktorú viedla vodička s dvomi malými deťmi.


Vodič zraneniam podľahol na mieste, vodička ani deti, našťastie, neutrpeli žiadne zranenia. Dychová skúška na alkohol u vodičky bola negatívna. Presnú príčinu a okolnosti tragickej udalosti určí nariadená súdnolekárska pitva u šoféra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vodič narazil do auta so ženou a dvomi malými deťmi, tragickú nehodu neprežil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

