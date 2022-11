Korupčná kauza Mýtnik pokračuje výsluchmi kľúčových svedkov, po Imreczem príde na rad Suchoba

Vplyv Brhela na Kažimíra

V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Brhel, Miroslav V., Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici pokračuje výsluch spolupracujúceho svedka - bývalého prezidenta Finančnej správy (FS) Františka Imreczeho , ktorý usvedčuje obžalovaných v korupčnej kauze Mýtnik Na súd sa dostavil aj ďalší spolupracujúci svedok podnikateľ Michal Suchoba , ktorý by mal ešte tiež vypovedať. Súd ho bude vypočúvať až po ukončení výsluchu Imreczeho, ktorému kladú otázky obhajcovia obžalovaných."Bez vplyvu Jozefa Brhela staršieho na Petra Kažimíra (vtedajší minister financií, pozn. redakcie SITA) a bez toho, aby sa Jozef Brhel starší so Suchobom dohodol na tom, že Suchoba musí umožniť Jozefovi Brhelovi vstup do spoločnosti Alexis, by k žiadnemu dodaniu systémov od firmy Alexis nedošlo. Keďže tento vplyv sa podaril, tak sa to podarilo obstarať vo vyhradenom režime a všetko bolo zrealizované štandardne aj s finančnou kontrolou," uviedol na jednu z otázok obhajcu Imrecze.V utorok 29. novembra Imrecze popísal svoje pôsobenie v čele FS, jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Alexis podnikateľa Michala Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.Podľa Jozefa Brhela mladšieho sa týmto svedkom nedá veriť, lebo sami mali byť hlavami organizovanej zločineckej skupiny, ktorí ukradli Slovenskej republike 18 miliónov eur v kauze Daniari.Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc , bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega , podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda Hlavný obžalovaný podnikateľ Jozef Brhel a obžalovaný právnik Martin Bahleda vypovedali, že skutky nespáchali. Po spontánnych výpovediach odmietli odpovedať na otázky s tým, že otázky zodpovedia až po vypočutí svedkov. Obžalovaný podnikateľ Miroslav Slahučka odmietol vypovedať úplne a u všetkých troch sa čítali ich výpovede z prípravného konania.Prokurátor v rámci prvého pojednávacieho dňa v pondelok 10. októbra prečítal obžalobu na šesť osôb obžalovaných z piatich skutkov. Ide v nich o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku."Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur," uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.