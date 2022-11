Dobrovoľníci zo Slovenska menia svet k lepšiemu

Nové zahraničné projekty pre dobrovoľníkov už onedlho

Pomoc je potrebná aj na Slovensku

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Prostredníctvom európskeho programu humanitárneho dobrovoľníctva EU Aid Volunteers, vyslala organizácia ADRA Slovensko 10 expertných dobrovoľníkov do štyroch nízkopríjmových krajín za hranicami EÚ - Albánska, Gruzínska, Turecka a Ugandy. Dobrovoľníci pôsobili v partnerských organizáciách, pričom ich cieľom bolo okrem posilňovania kapacít hostiteľských organizácií a odovzdávania skúseností, aj priama práca s prijímateľmi pomoci.Medzi tých, ktorí priniesli svoje zručnosti do zahraničia, boli aj Slovák Martin Pavelka, ktorý si za svoje dva a pol ročné pôsobenie v Turecku odniesol ocenenie "Dobrovoľník roka". Martin pôsobil v organizácii Small Projects Istanbul (SPI) ako koordinátor projektov a dobrovoľníkov v komunitnom centre pre sýrske utečenecké rodiny. Ako sám vraví: "Byť priamo v centre diania mi umožnil spoznať príbehy ľudí, porozumieť ich potrebám, a nachádzať riešenia, ktoré by zmiernili ich každodenné utrpenie. Spolu s tímom SPI sa nám podarilo zrealizovať projekty zamerané na vzdelávanie detí a mládeže, psychosociálnu pomoc a rozvoj digitálnych zručností." Martin taktiež koordinoval projekty v sociálnom podniku Muhra, v ktorom utečenkine ručne vyrábajú náušnice a doplnky. Zisk z predaja ide priamo umelkyniam a ich rodinám. "Teší ma, že práve vďaka sérii školení sa tieto talentované remeselníčky naučili nové výrobné techniky, ktoré im umožnili rozšíriť svoje portfólio výrobkov a zvýšiť tak zisk z predaja." Dobrovoľníctvo odporúča každému, a opisuje ho ako skvelé prepojenie príjemného s užitočným: "Humanitárne dobrovoľníctvo mi umožnilo robiť zmysluplnú činnosť a pomáhať tam, kde je to potrebné, a zároveň si rozvíjať vlastné zručnosti."Martin nebol jediným Slovákom, ktorého ADRA vyslala. Dobrovoľníčka Nikola Bartošová zamierila do Afriky a v hlavnom meste Ugandy, Kampale, strávila päť mesiacov. V komunitnej knižnici organizácie Masanafu Child and Family Support pôsobila ako rozvojová pracovníčka v oblasti vzdelávania. "Mojou úlohou bolo naštartovať aktivity v miestnej knižnici, ktorá bola dlhodobo zavretá z dôvodu pandémie Covid-19, a prilákať naspäť mladých čitateľov, čo sa nám aj podarilo," objasnila Nikola. "Organizácia, v ktorej som pôsobila, sa venovala aj práci so zdravotne znevýhodnenými deťmi, pre ktoré sme pripravovali špeciálne vzdelávacie aktivity. Bola som dojatá, keď nám tieto deti povedali, že sme do ich životov opäť priniesli radosť."Projekt bol financovaný Európskou komisiou a spolufinancovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, a na jeho úspešnej implementácii spolupracovala ADRA s dvoma európskymi organizáciami - ADICE (Francúzsko), a MONDO (Estónsko).Ukončenie projektu však neznamená koniec zahraničných príležitostí pre európsku mládež. Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu uchádzať o dobrovoľnícke pozície v projektoch Európskeho zboru solidarity, ktorý bude aj naďalej ponúkať možnosť humanitárneho dobrovoľníctva v nízkopríjmových krajinách. Viac informácií o projekte a podmienkach účasti na: https://youth.europa.eu/solidarity_sk V oblasti vysielania dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín má ADRA dlhoročné skúsenosti a to vďaka podpore zo strany Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Prostredníctvom SlovakAid grantov vyslala ADRA desiatky dobrovoľníkov, pričom štyria z nich získali ocenenie "Dobrovoľník roka". Iným nebude ani roku 2023, keď ADRA vyšle ďalších troch dobrovoľníkov do partnerských organizácií v Albánsku a Srbsku.Záujemcovia o dobrovoľníctvo na Slovensku sa môžu zapojiť do pomoci ukrajinským odídencom v Mieste humanitárnej pomoci "Kto pomôže Ukrajine Aupark," ktoré im poskytuje materiálnu pomoc a poradenské služby. Pomoc dobrovoľníkov je taktiež vítaná aj v ôsmych ADRA DobroCentrách, ktoré sa venujú pomoci znevýhodneným komunitám v Bratislave, Piešťanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Martine, Liptovskom Hrádku, Gerlachove a Košiciach.ADRA Slovensko taktiež pomáha ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine, zvyšuje potravinovú sebestačnosť utečencov v Ugande, buduje vodovodnú a sanitačnú infraštruktúru v Libanone, a pomáha v krízových oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.Podporiť činnosti ADRA, a zapojiť sa tak do pomoci núdznym môžete aj prostredníctvom dobročinného daru. Stačí navštíviť ADRA HelpShop a vybrať si produkt alebo službu, ktorú chcete darovať. Pomôcť môžete aj prostredníctvom finančnej podpory, a poskytnutím materiálnej pomoci.je súčasťou celosvetovej siete humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 118 krajinách sveta. ADRA Slovensko implementuje projekty pomoci ľuďom v núdzi na Slovensku i zahraničí, aktuálne na Ukrajine, v Libanone a Ugande. Okrem toho vysielame expertných dobrovoľníkov do ďalších krajín. ADRA pôsobí na Slovensku od roku 1990 a je súčasťou siete neziskových organizácií "Ambrela".Viac informácii na www.adra.sk Informačný servis