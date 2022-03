Košicami otriasla tragická dopravná nehoda, vodič Passata zrazil mladého chlapca (foto)

Chlapec náhle vstúpil na cestu

Chodec nemal na sebe reflexný prvok

12.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode v piatok 11. marca vo večerných hodinách v Košiciach na ceste I/20 v smere z mesta Košice na Prešov prišiel o život 18-ročný chodec. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová Prítomnosť alkoholu u vodiča policajti nezistili a to, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, zistí až nariadená pitva.Tragickú udalosť policajti dôkladne zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Bližšie okolností, za akých dopravná nehoda nastala, čo bolo jej príčinou a miera zavinenia jednotlivých účastníkov, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia však začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.Podľa doterajších zistení 11. marca večer, krátko pred 21:00, viedol 30-ročný vodič z okresu Košice okolie osobné motorové vozidlo značky VW Passat v smere z Košíc na Zelený dvor, kde mu do jazdnej dráhy náhle vstúpil 18-ročný chodec z Košíc. Ten pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol.Mésarová podotkla, že chodec prechádzal cez rýchlostnú cestu na mieste, kde je to zakázané, navyše bez akéhokoľvek reflexného prvku. Chodci majú pritom možnosť prechádzať cez most ponad rýchlostnú cestu.„Polícia má vedomosť, že v danom úseku nedisciplinovaní chodci prechádzajú cez cestu, a tým ohrozujú tak vodičov, ako i seba. Zo strany polície je tomuto úseku venovaná zvýšená pozornosť. Príslušníci PZ vykonávajú zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v tomto úseku,“ doplnila Mésarová.Zároveň poukázala na zákon, podľa ktorého diaľnicu a rýchlostnú cestu môžu používať len vodiči motorových vozidiel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice a rýchlostnej cesty zakázané.