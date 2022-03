Ministerstvo obrany vydalo dočasný zákaz vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce

Neodporúča sa zhotovovanie záberov

Zákaz platí aj na ďalšie objekty

12.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) vyhlásilo od soboty platný dočasný zákaz vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce (okres Humenné), a to z dôvodu zabezpečenia plnenia úloh obrany a bezpečnosti.Upozornila na to hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková . Vojenský obvod Záhorie (okres Malacky) však zatiaľ ostáva pre verejnosť otvorený.Kovaľ Kakaščíková dodala, že MO SR v rámci vojenských obvodov neodporúča zhotovovanie ani zverejňovanie akýchkoľvek fotografických alebo filmových záberov. Okrem porušenia zákona môže totiž takéto konanie negatívne ovplyvniť plnenie úloh Ozbrojených síl SR (OS SR) a ďalších zložiek štátu. Z uvedených dôvodov rezort obrany nateraz pozastavuje aj udeľovanie súhlasu so zhotovovaním fotografických alebo filmových záberov v priestoroch vojenských obvodov.„Rozumiem, že priestory vojenských obvodov verejnosť s obľubou využíva na rekreačné a turistické účely, avšak musím pripomenúť, že územie vojenského obvodu bolo zriadené ako územie s osobitným režimom a s obmedzenou využiteľnosťou civilného sektoru. V prvom rade slúži na prípravu zložiek štátu zabezpečujúcich jeho obranu,“ zdôraznil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Rezort apeluje na verejnosť, aby dbala na príslušnú legislatívu, ktorá zakazuje vstupovať do uzatvorených či ohradených častí vojenského obvodu a tiež zhotovovať nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry.Tento zákaz sa vzťahuje na územie vojenských obvodov na budovy a objekty OS SR, ako aj rezortných organizácií, výcvikové zariadenia, riadiace a kontrolné veže a kontrolné stanoviská, zabezpečovacie objekty logistiky, skladové objekty a logistickú infraštruktúru, bezpečnostné zariadenia ochrany objektov a budov, muničné sklady a úložiská techniky, zdroje pitnej vody, vodojemy aj ďalšiu infraštruktúru.