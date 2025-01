Preventívna väzba

Postupne sa radikalizoval

11.1.2025 (SITA.sk) - Košičan obvinený z nedovoleného ozbrojovania, obchodovania so zbraňami a účasti na terorizme putuje do väzby. Informovala o tom hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Katarína Kudjáková . Doplnila, že o vzatí obvineného M. F. do väzby rozhodol sudca ŠTS pre prípravné konanie, ktorý sa stotožnil s návrhom prokurátora.„Dôvodom väzby je obava, že by obvinený mohol pokračovať v trestnej činnosti, teda preventívna väzba," uvádza Kudjáková. Dodala, že rozhodnutie nie je právoplatné, vzhľadom na to, že obvinený proti nemu podal sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Najvyšší súd SR V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v utorok 7. januára zadržali pre podozrenie z terorizmu jednu osobu. Podľa medializovaných informácií by malo ísť o muža so špičkovými vedomosťami z oblasti chémie, ktorý bol už v minulosti obvinený pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a pre zločin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.Za to skončil s podmienkou, no rokmi sa postupne radikalizoval a jeho činnosť začala vykazovať znaky terorizmu. Policajná akcia pokračovala aj v stredu 8. januára, polícia vykonávala ďalšie procesné úkony, aj domovú prehliadku na Zemplíne.Vo štvrtok 9. januára hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, informovala, že voči mužovi vyšetrovateľ vzniesol obvinenie a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.