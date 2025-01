Pellegrini: Z Ficovej cesty do Moskvy netreba robiť trmu-vrmu, o mesiac si na to nikto nespomenie

Ficova návšteva v Moskve

11.1.2025 (SITA.sk) - Riešenie konfliktu na Ukrajine sa pravdepodobne pre Ukrajinu nebude javiť ako spravodlivý mier. Určite to bude na úkor jej územných strát. Myslí si to prezident Peter Pellegrini , uviedol to v relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu Prezident dodal, že to povedal už predtým a poznamenal, že ukrajinskej strane sa jeho vyjadrenie nepáčilo. „Kto si myslí, že to bude inak, tak je veľký optimista, ale nie realista," vraví hlava štátu.V súvislosti s úvahami o zapojení vojsk NATO slovenský prezident konštatoval, že spojenci sa podľa neho o nich vyjadrujú veľmi opatrne. Podľa neho by znamenali globálny konflikt v podobe tretej svetovej vojny. Zdôraznil, že Slovensko s niečím takým nikdy nebude súhlasiť, ani nikdy nevyšle vojakov bojovať na Ukrajinu.V súvislosti s návštevou premiéra Roberta Fica Smer-SD ) v Moskve Pellegrini uviedol, že sleduje situáciu. Potvrdil slová predsedu vlády o tom, že Slovensko má problém v súvislosti s odstavením dodávok plynu, keďže Ukrajina odmietla predĺženie kontraktu s ruským Gazpromom Súčasné dodávky prichádzajúce cez Maďarsko podľa neho nestačia na pokrytie slovenských potrieb, časť čerpáme zo zásobníkov. Najbližšie obdobie podľa neho zvládneme, zdôraznil však, že je úlohou premiéra zaistiť dostatočné dodávky plynu, a to za vyhovujúce ceny.Z pragmatického hľadiska Ficovej ceste rozumie, diskutovať sa podľa neho možno dá o tom, aký signál táto návšteva vyslala. V tomto smere spomenul nedávny telefonát nemeckého kancelára Scholza s prezidentom Putinom „Myslím si, že sa z toho robí väčšia tragédia, než to je," poznamenal v súvislosti s Ficovou cestou. Zdôraznil, že je povinnosťou vlády a premiéra zaistiť energetickú bezpečnosť a v súvislosti s rozhodnutím Ukrajiny musí hľadať dostupné možnosti.Pellegrini dodal, že Fico neoznámil zmenu smerovania slovenskej zahraničnej politiky, zdôraznil tiež, že i on sám je garantom zachovania geopolitického ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO.„Nemyslím si, že sa stala taká obrovská tragédia, ktorá by zaťahovala Slovensko na východ tak, ako sa to snaží opozícia tlačiť občanom," dodal.„No tak tam teda pán podpredseda s pánom druhým podpredsedom vycestujú, keď chcú. Stretnú sa asi s niekým v Štátnej dume, chcú vidieť aktuálnu situáciu v Rusku a informovať o tom potom občanov," dodal na margo nadchádzajúcej cesty parlamentnej delegácie na čele s podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom SNS ) do Ruska.Pripustil, že to u spojencov môže vyvolať otázniky, prízvukoval však, že túto cestu netreba preceňovať, nejde podľa neho o návštevu, počas ktorej by sa niečo podpisovalo, prípadne by sa niekto k niečomu zaviazal.„Jednoducho tam prídu a potom sa vrátia. Bude z toho trochu trma-vrma," dodal. „Garantujem vám, že o mesiac si na tú cestu nikto ani nespomenie," myslí si.