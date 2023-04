Košičania odvrátili v Michalovciach finálový mečbal. Bude to zápas storočia, vyhlásil útočník Žitný (video)

Prvý gól už v 63. sekunde

Zápas storočia

11.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu HC Košice ukončili trojzápasovú víťaznú sériu súperov a zostali v hre o postup do finále play-off Tipos Extraligy 2022/2023. Víťazi základnej časti v pondelkovom šiestom dueli semifinále triumfovali na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 3:3. Rozhodujúci siedmy súboj sa uskutoční v stredu v Košiciach."Oceliari" mali výborný vstup do stretnutia, ktoré bolo pre nich existenčné. Skóre otvoril už v 63. sekunde kanadský obranca Alex Breton, no na ďalší gól čakali diváci až do záverečnej 60. minúty.Fínsky útočník Ville Leskinen najskôr zvýšil náskok hostí na 2:0 strelou do prázdnej bránky, no 18 sekúnd pred koncom tretej tretiny strelil kontaktný gól "líšok" americký obranca Zachary Osburn. Obrat sa však nekonal. Obaja brankári inkasovali len raz, košický Dominik Riečický prispel k triumfu 21 zákrokmi a domáci Stanislav Škorvánek predviedol 33 zákrokov."Nulu nemám, ale to ma vôbec nemrzí. Podstatné je, že sme vyhrali a všetci sme radi. Zvládli sme to a získali sme to, po čo sme si do Michaloviec prišli. Z našej strany to bol dobrý výkon, ale bol to náročný zápas. Takmer celý čas sme viedli o gól a nemohli sme teda urobiť žiadnu chybu. Trochu sa potešíme, ale teraz sa už musíme začať pripravovať na siedmy zápas. Bronz nechceme a náš cieľ je jasný. Stať sa môže čokoľvek a vyhrá ten, kto dá viac gólov. Určite však nemôžeme čakať nič ľahké," povedal Riečický pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Košičania odvrátili postupový mečbal súperov napriek tomu, že nevyužili ani jednu zo štyroch presilových hier. V semifinálovej sérii zatiaľ neskórovali v početnej výhode ani raz."Od začiatku sme sa sústredili iba na tento zápas a na návrat do Steel arény. Mali sme dobrý úvod a od toho sa to všetko odvíjalo. Mali sme trochu slabšiu tretiu tretinu, ale zvládli sme to a to je podstatné. Boli sme pozitívne nastavení a išli sme si za svojím. Riečický chytal naozaj výborne. Bol to psychicky vypätý zápas, ale o tom je play-off," skonštatoval košický obranca Ladislav Romančík. Michalovčania otočili stav série z 0:2 na 3:2, ale nevyužili šancu spečatiť historický postup do finále na domácom ľade."Je to škoda. Mali sme slabší začiatok a to bolo asi rozhodujúce. Čakali sme, že na nás vyletia, ale potrestali tam chybu. V tretej tretine sme hrali to, čo sme chceli. Bolo však už neskoro. Séria sa presúva do Košíc a urobíme všetko pre víťazstvo. Trikrát sme ich zdolali a chceme vyhrať aj siedmy zápas. Pôjdeme do toho s čistými hlavami a musíme hrať našu hru. Bude to zápas storočia v štýle Végh vs. Vémola. Urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali," vyhlásil útočník Dukly Roman Žitný