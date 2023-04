NHL: Washington zvíťazil nad Islanders 5:2, Fehérváry asistoval

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel v noci na utorok v NHL asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad New Yorkom Islanders 5:2. Capitals tak skomplikovali cestu do play off svojmu súperovi, ktorý už nemá osud vo svojich rukách. Z postupovej hry definitívne vypadlo Calgary, Flames v zostave bez Adama Ružičku podľahli Nashvillu 2:3 po nájazdoch. Erik Karlsson sa stal prvým obrancom v lige od roku 1992, ktorý dosiahol hranicu 100 bodov v sezóne. Až dvaja hráči v jeden večer prekonali métu 1000 bodov v profiligovej kariére - Claude Giroux z Ottawy a ďalší veterán Joe Pavelski z Dallasu.





Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals so skúseným Johnom Carlsonom. V 14. minúte po rýchlom brejku domácich prihral od zadného mantinelu pred bránku Craigovi Smithovi na gól, po ktorom viedli hráči Washingtonu už 3:0. Capitals, ktorí už dávnejšie stratili šancu na postup do vyraďovačky, mali výborný vstup, keď už po 63 sekundách vyhrávali 2:0. Islanders sa vzdialil sen o play off. Vo Východnej konferencii im síce patrí pozícia s druhou voľnou kartou, ale odohrali o zápas viac ako deviaty Pittsburgh, ktorý zaostáva iba o bod. Penguins budú hrať ešte dve stretnutia, "ostrovania" už len jedno. "Je to mimoriadne frustrujúce. Vedeli sme, čo je naša úloha, no nedokázali sme ju splniť. Musíme ísť ďalej a pokúsiť sa v stredu odviesť si robotu," povedal pre nhl.com tréner Islanders Lane Lambert. "Mali sme hrôzostrašný štart do zápasu. Inkasovali sme tri góly a spadli do hlbokej diery. Potom sme si síce vytvorili množstvo šancí, no už nám to nestačilo," trpko konštatoval kapitán "ostrovanov" Anders Lee. Washington ukončil sériu šiestich prehier, dvoma gólmi k tomu pomohol Dylan Strome, ktorý skóroval vo štvrtom zápase v rade. S 23 gólmi si vytvoril osobné sezónne maximum. Brankár Darcy Kuemper sa na výhre podieľal 38 úspešnými zákrokmi. "Videli sme dnes večer v našom tíme množstvo charakteru. Nechceli sme byť v tejto pozícii, no chalani hrajú nadoraz a ukázali hrdosť," poznamenal Kuemper. Kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin vynechal druhý zápas za sebou pre zranenie v hornej časti tela.Prvú voľnú kartu na východe zatiaľ drží Florida. Tá si mohla víťazstvom definitívne zaistiť miestenku v play off, no prvú šancu nevyužila, keď podľahla doma Torontu 1:2 po predĺžení. Panthers majú pred Islanders jednobodový náskok a čaká ich záverečný zápas v základnej časti (v noci na piatok proti Caroline). Tréner Floridy Paul Maurice napriek prehre pochválil svoj tím, ktorý ešte niekoľko týždňov dozadu bol ďaleko od postupových priečok: "Verili sme, že v poslednom zápase budeme hrať o postup. Treba vždy posudzovať tím na základe predvedeného výkonu a ten náš bol skutočne výborný. Odohrali sme vynikajúci zápas." Jediný gól "panterov" strelil obranca Brandon Montour, ktorý v 50. minúte zachránil pre svoj tím predĺženie. V ňom rozhodol o triumfe Maple Leafs 22 sekúnd pred koncom extra času John Tavares. V riadnom hracom čase skóroval za Toronto Auston Matthews, pre ktorého to bol 40. gól v sezóne. Brankár Iľja Samsonov podržal "javorové listy" 45 úspešnými zákrokmi. Premiéru v NHL absolvoval v drese Toronta mladík Matthew Knies, rodák z Phoenixu má slovenských rodičov a plynule hovorí po slovensky.Teoretickú šancu na postup stále živí Buffalo, ktoré zvíťazilo na ľade New Yorku Rangers 3:2 po nájazdoch. Na Islanders stráca štyri body, ale odohralo o dva zápasy menej. O treťom triumfe Sabres za sebou rozhodol v rozstrele Casey Mittelstadt. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke, v bránke "jazdcov" dostal prednosť Igor Šesťorkin.Claude Giroux dvoma presnými zásahmi a asistenciou zariadil víťazstvo Ottawy nad Carolinou 3:2 a prekonal 1000-bodovú hranicu v kariére v NHL. Na konte má 1001 bodov (328+673) v 1099 zápasoch základnej časti. "Nemyslel som na míľnik. Nerád premýšľam o takých veciach dopredu, odvádza vám to myseľ. Priznávam však, že pred sezónou som o tisícke uvažoval, veril som, že je to niečo, čo som schopný dosiahnuť. Som šťastný, že sa mi to podarilo," vyznal sa Giroux. Sekundoval mu Tim Stützle, autor gólu a asistencie. Nemecký útočník sa stal vo veku 21 rokov a 85 dní najmladším hráčom v klubovej histórii, ktorý dokázal v jednej sezóne nazbierať 50 asistencií.Okrem Girouxa sa stal členom klubu tisíckarov aj Joe Pavelski. Útočník Dallasu pomohol k triumfu v Detroite (6:1) gólom, ktorým zvýšil v druhej tretine na 5:0 pre hostí. V 1248 dueloch profiligovej kariéry si pripísal 448 gólov a 552 asistencií. "Pred dosiahnutím míľnika sa snažíte neprikladať tomu veľkú váhu, pretože vám to môže uberať na koncentrácii, no keď som ho už pokoril, bol to krásny moment. Bolo pekné vidieť, ako sa všetci moji spoluhráči zdvihli zo striedačky, aby mi zagratulovali. Bola to jedna z výnimočných vecí v tomto zápase," tešil sa Pavelski. Jeho spoluhráč Roope Hintz sa na triumfe podieľal gólom a tromi asistenciami, Jason Robertson mal bilanciu 1+2. Stars bojujú o prvenstvo v Centrálnej divízii, bodovo sa dotiahli na lídra z Colorada, obhajca titulu však odohral o zápas menej.Postupne sa vyjasňuje situácia v Západnej konferencii, kde sa bojuje o poslednú miestenku do play off. K postupu sa priblížil Winnipeg vďaka triumfu 6:2 nad San Jose, ktorým si poistil pozíciu s druhou voľnou kartou. Pred deviatym Calgary má náskok dvoch bodov, pred desiatym Nashvillom troch. Jets a Predators odohrajú do konca základnej časti ešte dva zápasy, Flames už len jeden. "Kým nemáme definitívne potvrdený postup, nie je dôvod zdvíhať nohu z plynu alebo sa nejako uspokojiť. Stále musíme bojovať. Najlepšia časť toho celého je, že kontrolujeme svoj osud," povedal obranca Josh Morrissey, ktorý prispel k výhre gólom a dvoma asistenciami. Kyle Connor, Mark Scheifele, Mason Appleton a Adam Lowry získali zhodne gól a asistenciu. Oba góly Sharks zaznamenal Erik Karlsson, hviezdny švédsky obranca sa tak dostal prvýkrát v kariére na métu 100 bodov v sezóne. Na konte má 25 gólov a 75 asistencií. Stal sa iba šiestym obrancom v histórii súťaže, ktorý dosiahol tento míľnik a prvým od sezóny 1991/92, keď Brian Leetch v drese NY Rangers nazbieral 102 bodov."Plamene" prehrali s Nashvillom 2:3 po nájazdoch a definitívne vypadli z boja o play off. O víťazstve Predators rozhodol v nájazdoch Tommy Novak. Predators živia malú nádej, osud však už nemajú vo svojich rukách. Ak chcú postúpiť do vyraďovačky, musia vyhrať svoj záverečný zápas v základnej časti a Winnipeg oba svoje súboje prehrať v riadnom hracom čase. "Sme skutočne nadšení, že zostávajúce dva zápasy majú pre nás význam a máme v nich o čo hrať," poznamenal Novak.

NHL - výsledky:



Detroit - Dallas 1:6, Florida - Toronto 1:2 pp, New York Rangers - Buffalo 2:3, Ottawa - Carolina 3:2, Washington - New York Islanders 5:2, Winnipeg - San Jose 6:2, Chicago - Minnesota 2:4, Calgary - Nashville 2:3 pp a sn, Arizona - Seattle 1:4, Los Angeles - Vancouver 3:0







Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle