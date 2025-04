Košičania opäť protestovali. My sme vaša nočná mora, vyhlásila slamerka – VIDEO, FOTO

Účasť bola slabšia

3.4.2025 (SITA.sk) - Košičania sa opäť zišli na proteste , ich rady však v porovnaní s predošlými zhromaždeniami zredli.Protestné zhromaždenie nazvané „Nie ruskému zákonu!" (podľa organizátorov ide o reakciu na pripravovanú legislatívu o mimovládnych organizáciách, ktorú časť občianskej spoločnosti i odbornej verejnosti kritizuje; vládna koalícia o tomto zákone tvrdí, že jeho cieľom je stransparentniť financovanie mimovládnych organizácií, a že je pripravený v súlade s pravidlami EÚ a s Ruskom nemá nič spoločné - pozn. SITA) sa začalo už tradične o 18:00 v priestore pri Dolnej bráne.Účastníkov bolo spočiatku pomenej, postupne sa však schádzali ďalší. Novinárske odhady sa pohybujú na úrovni okolo 1 500 účastníkov. Na predošlom zhromaždení, ktoré sa konalo 21. marca hovorili odhady o šiestich až siedmich tisíckach, dva týždne predtým sa podľa organizátorov počet zhromaždených pohyboval okolo 12-tisíc.„Účasť bola tentokrát slabšia," pripustil moderátor a spoluorganizátor protestu Andrej Klobušník. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, pripisuje to viacerým faktorom.„Na poslednú chvíľu sme museli meniť deň, pretože nám magistrát neschválil piatok, ako obvykle, keďže tam bola nahlásená iná akcia. Bolo ťažké odkomunikovať, že protest bude vo štvrtok, keď sú ľudia po troch mesiacoch zvyknutí na piatky," ozrejmil.Dodal, že je prirodzené, že účasť na takýchto sériových protestoch postupne klesá. Poznamenal ale, že napriek tomu je účasťou pozitívne prekvapený.Najbližší protest by sa mal v Košiciach konať o tri týždne, vzhľadom na to, že o dva týždne sú veľkonočné sviatky. Pokiaľ ide o pokračovanie protestných akcií v metropole východu, Klobušník uviedol, že v máji protesty a zhromaždenia organizovať nemôžu, keďže v tom čase sa konajú Dni mesta Košice.„S najväčšou pravdepodobnosťou v máji žiadne protesty nebudú. Uvidíme aká bude nálada a situácia v lete," dodal s tým, že ak nebudú pokračovať v lete, určite budú pokračovať v septembri. Ozrejmil tiež, že by radi rozvíjali komunitu, ktorú vytvorili, a to organizáciou komunitných akcií, napríklad v podobe diskusií, koncertov a podobných podujatí.„Ešte sa to vyvíja, takže si netrúfam predstaviť nejaký plán. Uvidíme, ako to bude ďalej," vyjadril sa. Košické protesty sú podľa jeho slov financované z dobrovoľných príspevkov od ľudí.„Nemáme napojenie na žiadnu organizáciu, na žiadnu politickú stranu," zdôraznil s tým, že z dobrovoľných príspevkov bolo vyzbieraných niekoľko tisíc eur. „Môžete si to pozrieť na transparentnom účte," doplnil s tým, že je to verejne dohľadateľná informácia.Medzi rečníkmi vystúpila Laura Dittel z Karpatskej nadácie. Prízvukovala úlohu mimovládnych organizácií v spoločnosti a vystríhala pred účinkami, ktoré môže chystaný zákon mať. „Je to útok na samotné základy demokracie," vyjadrila sa. Na poslancov a poslankyne NR SR apelovala, aby zákon nepodporili.Ďalšími vystupujúcimi boli kultúrny antropológ a romista Alexander Mušinka a vizuálny umelec a bývalý vysokoškolský pedagóg Radovan Čerevka. Štvoricu vystupujúcich uzavrela slamerka Veroni Gyenge (víťazka maďarských majstrovstiev v slam poetry z roku 2021 a reprezentantka Maďarska na majstrovstvách sveta v slam poetry v roku 2022).Zhromaždeným predniesla nové dielo, ktoré podľa svojich slov napísala počas cesty do Košíc. „Keď sa pozriete do zrkadla, čo vidíte? Je tam ešte človek? Alebo len maska, ktorá hnije zvnútra. Počujete ten plač? To je vaše vnútorné dieťa, to sú vaši predkovia," obrátila sa na tých, ktorí sú pri moci.Spytovala sa, či myslia na pracujúcich, na zraniteľné skupiny, ľudí bez domova, seniorov v núdzi, hendikepovaných či zneužívané deti. „Tak čo, politici? Myslíte na nich?" zvolala. Vláda podľa jej slov myslí len na seba.„Prosili sme vás slušne roky, aby ste sa k nám ľudsky správali, aby ste v neznámych očiach videli človeka. Úbohý ľud vás prosil, žobral, ale márne. Nedožil sa lepšieho života," pokračovala.„Tak sme tu zase," dodala, spytujúc sa prítomných, či vedia, čo je najväčšia lož, ktorú im roky hovoria. „Že sme slabí. Že sa aj tak vzdáme. Že si necháme všetko vziať. Že nás môžu klamať, kradnúť, ožobračovať. Sme národ, ktorému vždy hovorili, že je dobrý iba na slúženie," menovala.„My sme tí, na ktorých sme čakali, aby nás zachránili! My sa rozhodujeme, či budeme bojovníkmi, či obeťami. Tak sa pýtam Slovensko - budeš sa ďalej plaziť? Budeš ďalej hlavu skláňať? Budeš sa báť? Budeš kvety proti guľkám hádzať? Nechať si kopať do tváre a ešte sa poďakovať?," kládla slamerka otázky.„Nie ste naši králi! Nie ste naši bohovia! Vy ste naši zamestnanci!" prihovorila sa opäť politickým elitám za búrlivého potlesku zhromaždených. „Sme tu. Sme Slovensko. Sme hrdinovia. My sme vaša nočná mora. Toto tu je záverečná," uviedla v závere vystúpenia s tým, že budúcnosť patrí tomu, kto sa nevzdá. „Tak čo, Slovensko? Nepočuješ? Nad Tatrou sa blýska!" uzavrela.