Slovensko už po štvrtýkrát pomohlo pri evakuácii pacientov z Pásma Gazy – FOTO

Z Káhiry do Zaragozy

Tím podporený Európskou úniou

3.4.2025 (SITA.sk) - Slovensko opäť pomohlo pri evakuácii pacientov z Pásma Gazy, a to už po štvrtýkrát. Slovenský tím pomohol s prepravou 13 pediatrických pacientov a ich rodinných príslušníkov.Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Letecký útvar MV SR vykonal zdravotnícku evakuačnú operáciu prostredníctvom aktivácie modulu EURACARE Flight & Shelter v stredu 2. apríla 2025. Misia reagovala na pretrvávajúcu humanitárnu krízu.Tak ako v minulosti, aj na tejto evakuácii sa koordinačne podieľala sekcia krízového riadenia a Letecký útvar MV SR v spolupráci s Asociáciou Samaritánov Slovenskej republiky , Johanitérov z Rakúska, a to za podpory slovenského rezortu diplomacie.„Evakuácia bola vykonaná špecializovaným tímom EURACARE Flight & Shelter na základe požiadavky Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (DG ECHO) a Ministerstva zdravotníctva Španielska,“ doplnil Neumann. Palestínskych detských pacientov hospitalizovali a stabilizovali v Gréckej nemocnici v Káhire, odtiaľ sa slovenským vládnym špeciálom presunuli do Zaragozy v Španielsku.„Aby tento typ operácií prebehol úspešne je nevyhnutná precízna koordinácia medzi viacerými krajinami a organizáciami. Neopomenuteľným krokom je vybavenie a kontrola všetkých povolení a dokumentov, vrátane posúdenia zdravotného stavu každej z evakuovaných osôb. Celá operácia bola realizovaná prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje koordinovanú spoluprácu medzi členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a humanitárnymi partnermi,“ ozrejmil Neumann s tým, že z daného mechanizmu bude pokrytých 75 percent nákladov na evakuáciu.Hovorca MV SR tiež priblížil, že tím EURACARE Flight & Shelter vytvoril rezort vnútra s podporou Európskej únie. V kritických situáciách plní dôležitú úlohu pri leteckej evakuácii pacientov.„Na jeho činnosti sa podieľajú Letecký útvar MV SR, Asociácia Samaritánov SR a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka a Rakúska. Tento tím už v minulosti asistoval nielen pri evakuáciách detských pacientov z Gazy, ale aj pri evakuáciách občanov Slovenska z Libanonu (október 2024) a Izraela (október 2023),“ doplnil Neuman.