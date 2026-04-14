Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO
Košičania opäť vyrazili do ulíc, protestné zhromaždenie proti zmenám volebnej legislatívy prilákalo stovky účastníkov. Podľa novinárskych odhadov sa počet protestujúcich pohyboval do tisícky. Zhromaždenie ...
14.4.2026 (SITA.sk) - Košičania opäť vyrazili do ulíc, protestné zhromaždenie proti zmenám volebnej legislatívy prilákalo stovky účastníkov. Podľa novinárskych odhadov sa počet protestujúcich pohyboval do tisícky. Zhromaždenie organizovali opozičné subjekty Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS), spolu s mimoparlamentnými Demokratmi.
„Náš predseda vlády sa bojí jednoduchej pošty,” skonštatovali v úvode organizátori. V parlamente je totiž koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel, ktorý by v prípade schválenia zrušil v súčasnosti fungujúcu možnosť voliť poštou a nahradil by ju možnosťou hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí.
Organizátori protestu sú toho názoru, že dôvodom predmetného návrhu nie je ochrana princípov volebného práva, poukázali pri tom na to, že v dosiaľ posledných parlamentných voľbách v roku 2023 bola väčšina hlasov zo zahraničia pre opozičné subjekty. Medzi rečníkmi vystúpil za stranu Demokrati Viliam Novotný.
„Vláda sa bojí občanov. A čo s takou vládou? Poslať ju preč,” vyhlásil. Zdôraznil, že vláda má slúžiť občanom, tá súčasná sa podľa neho ale začína báť aj zahraničných Slovákov a hľadá spôsob, ako im zamedziť prístup k voľbám. Spomenul tiež petíciu za referendum na vypísanie predčasných volieb, ktorú Demokrati zorganizovali a podpisy z nej odovzdali prezidentovi.
Dotkol sa i témy parlamentných volieb v susednom Maďarsku, kde pred niekoľkými dňami zvíťazila opozícia na čele s Péterom Magyarom, Novotný v tomto smere hovoril o „inšpirácii z Budapešti”. Apeloval na to, aby si občania nedali vziať slobodu. Krajský tajomník KDH Bernard Berberich vo svojom výstupe poukázal na markantný počet Slovákov v zahraničí, mnohí podľa neho odišli kvôli zlým sociálnym a pracovným podmienkam.
„Slováci v zahraničí nie sú občania druhej kategórie,” zdôraznil. Za kresťanských demokratov deklaroval, že nepodporia zmeny volebných pravidiel. „Slovensko nepatrí politikom, ale ľuďom, aj tým, ktorí žijú v zahraničí,” zdôraznil.
Krajský predseda SaS Peter Čech kritizoval zámer rušenia voľby poštou, poukázal, že funguje už desaťročia, a spytoval sa, či sa pri tejto voľbe od jej zavedenia podvádzalo (do legislatívy sa táto možnosť dostala v roku 2004, prvýkrát bola aplikované vo voľbách v roku 2006 - pozn. SITA). Poukázal aj na rastúci počet voličov zo zahraničia a apeloval na účasť občanov vo volebných komisiách.
Ako poslední dvaja rečníci vystúpili Marián Porvažník a Martin Mudrák, ktorí kandidujú za Progresívne Slovensko, Porvažník za predsedu Košického samosprávneho kraja a Mudrák za primátora metropoly východu. Obaja kritizoval zámer na zmeny vo voľbe poštou. Podľa Porvažníka navrhované kompenzácie v podobe voľby na zastupiteľských úradoch nestačia. Označil to nie za alternatívu, ale za ústavný paškvil.
„Vedia, že musia zmeniť pravidlá, lebo férovo nemôžu vyhrať,” povedal Mudrák. „Nedovolíme, aby Fico diktoval, kto tu môže voliť,” dodal. Na záver zhromaždenia zazneli európska aj slovenská hymna.
Zdroj: SITA.sk - Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmena volebných pravidiel
„Náš predseda vlády sa bojí jednoduchej pošty,” skonštatovali v úvode organizátori. V parlamente je totiž koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel, ktorý by v prípade schválenia zrušil v súčasnosti fungujúcu možnosť voliť poštou a nahradil by ju možnosťou hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí.
Organizátori protestu sú toho názoru, že dôvodom predmetného návrhu nie je ochrana princípov volebného práva, poukázali pri tom na to, že v dosiaľ posledných parlamentných voľbách v roku 2023 bola väčšina hlasov zo zahraničia pre opozičné subjekty. Medzi rečníkmi vystúpil za stranu Demokrati Viliam Novotný.
Inšpirácia z Budapešti
„Vláda sa bojí občanov. A čo s takou vládou? Poslať ju preč,” vyhlásil. Zdôraznil, že vláda má slúžiť občanom, tá súčasná sa podľa neho ale začína báť aj zahraničných Slovákov a hľadá spôsob, ako im zamedziť prístup k voľbám. Spomenul tiež petíciu za referendum na vypísanie predčasných volieb, ktorú Demokrati zorganizovali a podpisy z nej odovzdali prezidentovi.
Dotkol sa i témy parlamentných volieb v susednom Maďarsku, kde pred niekoľkými dňami zvíťazila opozícia na čele s Péterom Magyarom, Novotný v tomto smere hovoril o „inšpirácii z Budapešti”. Apeloval na to, aby si občania nedali vziať slobodu. Krajský tajomník KDH Bernard Berberich vo svojom výstupe poukázal na markantný počet Slovákov v zahraničí, mnohí podľa neho odišli kvôli zlým sociálnym a pracovným podmienkam.
„Slováci v zahraničí nie sú občania druhej kategórie,” zdôraznil. Za kresťanských demokratov deklaroval, že nepodporia zmeny volebných pravidiel. „Slovensko nepatrí politikom, ale ľuďom, aj tým, ktorí žijú v zahraničí,” zdôraznil.
Ústavný paškvil
Krajský predseda SaS Peter Čech kritizoval zámer rušenia voľby poštou, poukázal, že funguje už desaťročia, a spytoval sa, či sa pri tejto voľbe od jej zavedenia podvádzalo (do legislatívy sa táto možnosť dostala v roku 2004, prvýkrát bola aplikované vo voľbách v roku 2006 - pozn. SITA). Poukázal aj na rastúci počet voličov zo zahraničia a apeloval na účasť občanov vo volebných komisiách.
Ako poslední dvaja rečníci vystúpili Marián Porvažník a Martin Mudrák, ktorí kandidujú za Progresívne Slovensko, Porvažník za predsedu Košického samosprávneho kraja a Mudrák za primátora metropoly východu. Obaja kritizoval zámer na zmeny vo voľbe poštou. Podľa Porvažníka navrhované kompenzácie v podobe voľby na zastupiteľských úradoch nestačia. Označil to nie za alternatívu, ale za ústavný paškvil.
„Vedia, že musia zmeniť pravidlá, lebo férovo nemôžu vyhrať,” povedal Mudrák. „Nedovolíme, aby Fico diktoval, kto tu môže voliť,” dodal. Na záver zhromaždenia zazneli európska aj slovenská hymna.
Zdroj: SITA.sk - Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta dosiahla najlepší hospodársky výsledok za šesť rokov, stále je však vo výraznej strate
Slovenská pošta dosiahla najlepší hospodársky výsledok za šesť rokov, stále je však vo výraznej strate
Ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje s cestovnými kanceláriami, chcú zvýšiť bezpečnosť občanov
Ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje s cestovnými kanceláriami, chcú zvýšiť bezpečnosť občanov