Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje s cestovnými kanceláriami, chcú zvýšiť bezpečnosť občanov
„Chceme, aby sa ľudia cítili pri cestovaní čo najbezpečnejšie a mali k dispozícii overené informácie v správnom čase. Aj preto komunikujeme s cestovnými kanceláriami a agentúrami, ktoré sú v priamom kontakte s klientmi a vedia im rýchlo sprostredkovať dôležité odporúčania v koordinácii s naším ministerstvom,“ uvádza Chovanec. Cieľom spolupráce je predchádzať reálnym rizikám, ale tiež neopodstatneným obavám spôsobeným nepresnými informáciami.
Dôležitý nástroj
So zástupcami SACKA, prezidentkou Ľudmilou Masarikovou a generálnym tajomníkom Radoslavom Oliverom Košíkom, rokoval štátny tajomník MZV Chovanec spolu s generálnym riaditeľom sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZV Igorom Pokojným o konkrétnych možnostiach spolupráce s dôrazom na včasné a zrozumiteľné sprostredkovanie informácií Slovenkám a Slovákom o bezpečnostnej situácii v jednotlivých destináciách.
Osobitne v krajinách ovplyvnených aktuálnou geopolitickou situáciou a konfliktmi. Efektívna spolupráca medzi slovenskou diplomaciou a cestovnými kanceláriami je podľa slov štátneho tajomníka jedným z dôležitých nástrojov umožňujúcim lepšie reagovať na meniace sa podmienky pri cestovaní. Partneri sa v tejto súvislosti dohodli na spoločnom postupe pri informovaní verejnosti pred letnou sezónou.
„Cieľom je priblížiť ľuďom nielen to, kam je bezpečné cestovať, ale tiež ako sa pripraviť a na koho sa obrátiť v prípade problémov. Prevencia a informovanosť sú v súčasnosti najlepšou ochranou,“ doplnil Chovanec.
Dobrovoľná registrácia
Slovenská diplomacia upozorňuje občanov na význam sledovania aktuálnych cestovných odporúčaní a registráciu pred cestou do zahraničia prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí. V krízových situáciách tak môžu byť slovenskí občania rýchlejšie kontaktovaní a informovaní o ďalšom postupe.
V prípade núdze sa môžu občania SR taktiež obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo zahraničných vecí spolupracuje s cestovnými kanceláriami, chcú zvýšiť bezpečnosť občanov © SITA Všetky práva vyhradené.
Košičania protestujú proti zmenám volebnej legislatívy, Demokrati vyzvali na inšpiráciu Budapešťou – FOTO
Klimatická výzva primátora Bratislavy má úspech, Vallo slávnostne ocenil desať firiem za splnenie záväzkov
