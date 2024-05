Košičania si pochutili na viac než 90 metrovom makovníku, číslo tiež odkazuje na Schusterovo jubileum (video+foto)

Primátor bol spočiatku zdržanlivý

1.5.2024 (SITA.sk) - Košičania si pochutili na viac než 90-metrovom makovníku. Ide o pripomienku tradície, ktorú pred rokmi započal vtedajší primátor Rudolf Schuster (bývalý prezident SR).V roku 1996 nechal pripraviť 627 metrov dlhý makovník, pričom každý meter koláča symbolizoval jeden rok od času, kedy v roku 1369 udelil kráľ Ľudovít Veľký mestu Košice erbovú listinu.V nasledujúcich rokoch sa makovník vždy predĺžil o meter. „Je to retro akcia, veľmi milá," vyjadril sa primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Dodal, že ho teší veľký záujem.Polaček objasnil, že dôvodom, prečo mal tohtoročný makovník 90 metrov je viacero. V prvom rade ide o to, že mesto si pripomína 30. výročie od čias, kedy sa začali sláviť Dni mesta Košice, a toto výročie vynásobli tromi.Číslo 90 tiež odkazuje na Schusterovo životné jubileum, keďže tento rok oslávil deväťdesiatku. Polaček dodal, že výber priestoru podujatia, povedľa Urbanovej veže a Dómu sv. Alžbety, nie je náhodný. „Toto je symbolické miesto, pretože na tomto mieste boli v minulosti chlebové trhy," vysvetlil.Či má samospráva záujem pokračovať s organizáciou tohto podujatia aj v budúcnosti, sa košický primátor vyjadril, že spočiatku bol zdržanlivý, nevediac, aká bude účasť. „Nebol som si istý, či takáto retro akcia pritiahne ľudí," povedal. „Úspech to má," myslí si a dodal, že ak sa im podarí nájsť prostriedky a sponzorov, bolo by dobrá pokračovať v takejto tradícii.Vedúci referátu kultúry mestského magistrátu Richard Herrgott , ktorý podujatie moderoval, pre agentúru SITA uviedol, že celková hmotnosť makovníka bola 126 kilogramov. Okrem toho stoly s makovníkom zdobilo sto kilogramov jabĺk. Stoly pomohli pripraviť dámy zo Združenia žien Slovenska, ktoré sa podieľali i na jeho servírovaní.Zuzana Gumanová, majiteľka košickej spoločnosti Vamex, pre agentúru SITA priblížila, že makovník bol tvorený viac než 360 menšími makovníkmi poskladanými dokopy.„Má to niečo cez 90 metrov, asi 92 metrov. Je to o niečo väčšie," uviedla. „Mesto nás oslovilo a my sme to brali ako takú povinnosť," ozrejmila dôvod, prečo mestu s podujatím pomohli. „Aj sme to radi urobili," dodala a pripomenula, že aj ich firma oslavuje 30. výročie založenia.Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov, makovník sa zjedol zhruba za štvrťhodinu.