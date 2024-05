Film Django ukáže krásy a trápenia muzikantského života Petra Jandu

Django je názov dokumentárneho filmu, ktorý o českej hudobnej legende, spevákovi, skladateľovi, gitaristovi Petrovi Jandovi, frontmanovi Olympicu, nakrútila Olga Malířová Špátová. Snímka, ktorú iniciovali Jandovi priatelia pred tromi rokmi a mala vzniknúť k jeho 80. narodeninám, vstupuje do českých aj slovenských kín 2. mája, v deň umelcových 82. narodenín.





Osemdesiatku oslávil Petr Janda v máji 2022, koncom toho istého roka aj 60. výročie vzniku skupiny Olympic. Celovečerný dokument o výnimočnom hudobníkovi a otcovi štyroch dcér tak vznikol v rámci dvojitého jubilea, do kinodistribúcie ho uvádza Magic Box."Z filmárskeho aj osobného hľadiska ma potešilo, že by som sa mohla venovať príbehu o láske k hudbe, o posadnutosti a vášni, o priateľstve a láske," komentovala genézu snímky Olga Malířová Špátová, ktorá priebežne rok a pol spoločne s manželom, kameramanom Janom Malířom zaznamenávala Jandov život.Dlho a dôkladne prechádzala aj archívne materiály, zisťovala, ako sa vyvíjala hudba Olympicu, ako sa s každým novým členom kapela menila. "Archívy Českej televízie alebo Krátkeho filmu ukázali aj obdobia, keď kvalita repertoáru upadala, ale potom opäť nabrala na sile," poznamenala režisérka s tým, že hudba je hlavným výrazovým prostriedkom filmu. "Príbeh filmu rozprávam prostredníctvom Petrových piesní. Sám hovorí, že často skladal piesne, keď bolo v jeho živote v stávke niečo dôležité. Vo filme sa jeho piesňami vyjadrujem k dramatickým udalostiam a zvratom v jeho živote."V dokumente vystupuje Jandova manželka Alice, jeho priatelia, bývalí a súčasní hudobníci Olympicu. Podľa tvorcov filmu sú všetci veľmi autentickí a otvorení. "Keď sme prišli na nakrúcanie, niekedy sa stalo, že nám Petr otvoril dvere v teplákoch, nič neskrášľoval. Nepovedal, čo s ním môžem a čo nemôžem nakrútiť," prezradila Malířová Špátová. Podľa nej sa s Jandom dalo hovoriť o všetkom, vyhovel každému nápadu, na ktorý prišla. "Potom sa len zasmial, aká som náročná, že to nečakal. Vždy však dodal, že je rád za takýto prístup. Jeho úprimnosť a otvorenosť počas celého života je pravdepodobne niekedy bolestivá, ale pre pravdivosť filmu je vzácne prínosná," dodala režisérka filmu "o krásach a trápeniach, ktoré prináša tvorba a muzikantský život", ale aj o bolesti zo straty milovaných a blízkych priateľov.