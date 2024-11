Košičania si zatiaľ za odpad priplácať nebudú, poslanci mestského zastupiteľstva návrh neschválili

Strata vo výške takmer 3 milióny eur

Tajné hlasovanie

Hlasovali aj o zvyšovaní dane za ubytovanie

Veľká tragikomédia

20.11.2024 (SITA.sk) - Košičania si zatiaľ za odpad priplácať nebudú. Poslanci mestského zastupiteľstva zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia neschválili, napriek tomu, že hlasovali tajne. Poplatok na osobu za kalendárny rok mal podľa návrhu stúpnuť zo súčasných 57 eur na 65 eur.V preloženom materiál navrhovali úpravu sadzby pri množstvovom zbere vo výške 0,0492 eura, čo v prepočte na jednu kuka nádobu s objemom 120 litrov s vývozom 1x týždenne predstavovalo sumu 307 eur na rok (spravidla pre rodinné domy). Dosiaľ bola táto suma necelých 270 eur na kalendárny rok. V prípade kontajnerov s objemom 1 100 litrov pre právnické osoby s vývozom raz týždenne sa mal poplatok zvýšiť na 2 814 eur.Zmeny mali obsahovať aj rôzne zníženia z poplatkov za odpad, napríklad v prípade seniorov či ZŤP osôb. Dôvodová správa uvádzala, že návrh bol predložený za účelom dosiahnutia ekonomickej rovnováhy medzi príjmami z poplatkov za odpad a výdavkami na nakladanie s odpadom."Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb poplatku za komunálny odpad by predstavoval v roku 2025 stratu vo výške takmer 3 milióny eur," zdôvodňovalo ďalej mesto s tým, že na tento rozdiel má vplyv aj inflácia za posledné dva roky, a tiež plánované zvýšenie DPH o 3 percentá."Mesto Košice v nasledujúcom roku nemôže a nebude schopné doplácať na nakladanie s komunálnym odpadom z iných zdrojov rozpočtu," zdôvodňovala samospráva návrh.O zmenách všeobecne záväzných nariadení sa hlasovalo v tajnom hlasovaní. Návrh na tajné hlasovanie predložil poslanec Tomáš Vasok z klubu Spolupráca pre Košice. Zdôvodnil ho ochranou poslancov pred nenávistnými komentármi a reakciami na zvyšovanie poplatkov na sociálnych sieťach. Jeho návrh zastupiteľstvo odsúhlasilo, no viacero poslancov sa voči tajnému hlasovaniu ohradilo.Od poslanca Dominika Babušíka z Košického klubu padla voči Vasokovi otázka, prečo bol dokument týkajúci sa návrhu na tajné hlasovanie upravovaný zamestnancami magistrátu. Vasok sa voči tomu ohradil tým, že nie je právnik, a keďže chcel, aby bol návrh po všetkých stránkach v poriadku, konzultoval ho s právnym oddelením mesta.Poslanci tajne hlasovali aj o zvyšovaní dane za ubytovanie . Sadzba za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení sa mala zvyšovať zo súčasných 2,50 eura na 3,70 eura. Zmeny boli navrhované aj v prípade miestnych daní za užívanie verejného priestranstva, konkrétne sa mali zvýšiť poplatky za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, vrátane vonkajšieho sedenia.Žiadnej z týchto zmien však poslanci v tajnom hlasovaní zelenú nedali. Jediný návrh, ktorý bol schválený, sa týkal zmien v parkovaní. V rámci neho sa napríklad niektoré zóny regulovaného parkovania presunuli do iného tarifného pásma."Aký režisér, také divadlo. Toto celé bola veľká tragikomédia," zhodnotil predseda Košického klubu Ladislav Lörinc tajné hlasovanie, ktoré sa skončilo neschválením troch zo štyroch navrhovaných zmien. Označil to za politické zlyhanie.Poznamenal, že ak je naplánované tajné hlasovanie a dohodnutá politická podpora od tých, ktorí by zmeny VZN verejne nepodporili, tak už by mala byť dosiahnutá väčšina. "Teraz nerozhodoval jeden hlas," zdôraznil. Podotkol tiež, že jeho klub už v minulosti zvyšovanie poplatkov podporil, ak bolo odôvodnené."Keď vidím, že hlasujeme za zvýšenie daní, najvyšších na Slovensku, a druhým dychom rozdeľujeme peniaze na podujatia, ktoré si na seba dokážu zarobiť komerčne, dvíhame prostriedky pre magistrát a na marketing, tak len hovoríme, že je treba konsolidovať a šetriť, ako v celom štáte, a tie rezervy treba hľadať v nie úplne potrebných aktivitách, a potom sa vieme baviť o zvyšovaní daní," ozrejmil postoj svojho klubu.