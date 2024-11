Prezident Pellegrini sa pripojil k boju proti násiliu na ženách, s viac ako päťdesiatkou ministrov sa zapojil do celoslovenskej kampane

20.11.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v stredu pripojil k 6. ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (Orange the World), ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy Organizácie Spojených národov . Spolu s viac ako päťdesiatkou ministrov, zástupcov diplomatických misií na Slovensku a Koordinačno–metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie sa zúčastnil na spoločnom fotení s transparentom Orange the World v priestoroch Prezidentskej záhrady „Odmietam akúkoľvek formu násilia vrátane páchania násilností na ženách a dievčatách. Musíme vyslať jasný signál, že nemôžeme tolerovať takéto prejavy, a preto rád podporím aktivity smerujúce k ich potláčaniu a odsúdeniu,“ uviedol Pellegrini.Spoločná fotografia je súčasťou kampane, ktorej organizátorom je na Slovensku Koordinačno–metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie v spolupráci s holandským veľvyslanectvom na Slovensku. Kampaň potrvá od 25. novembra, ktorý je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách, až do 10. decembra - Dňa ľudských práv. Oranžová symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré čelia násiliu. Zároveň upozorňuje na to, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete.