Košičania zdolali Zvolenčanov aj v treťom finálovom zápase Tipos extraligy a sú len krok od titulu (video+foto)

Riečický inkasoval iba raz

Odohrali fantastickú tretiu tretinu

Ešte stále majú šancu

21.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti Košíc sa môžu už v piatok stať víťazmi sezóny 2022/2023 v slovenskej hokejovej extralige. Osemnásobní šampióni Slovenska sa priblížili k zisku deviateho titulu a prvého od roku 2015 štvrtkovým triumfom 3:1 vo Zvolene v treťom dueli finále play-off, po ktorom vedú v sérii hranej na štyri víťazstvá už 3:0 na zápasy.Prvý z troch majstrovských mečbalov môžu využiť už v piatkovom štvrtom stretnutí pod Pustým hradom.Zvolenčania viedli v úvodnom domácom zápase finálovej série 1:0 od 12. minúty zásluhou Petra Zuzina, no v 17. minúte vyrovnal stav kanadský útočník Brett Pollock v presilovej hre. Americký útočník Hunter Fejes zavŕšil obrat Košičanov v 32. minúte gólom na 2:1., ktorý bol napokon víťazný.Triumf "oceliarov" spečatil v 47. minúte fínsky útočník Joona Jääskeläinen. Hosťujúci brankár Dominik Riečický inkasoval iba raz z 27 striel, kým domáci gólman Adam Trenčan čelil 34 strelám."Som veľmi hrdý na svojich hráčov najmä za to, ako pristúpili k celému zápasu. Zvíťaziť vonku je vždy náročné. Mali sme lepšie aj horšie momenty, ale odohrali sme fantastickú tretiu tretinu. Boli sme excelentní v udržiavaní nášho náskoku a aj náš brankár podal opäť fantastický výkon," zhodnotil tretí finálový súboj košický tréner Dan Ceman vo videu na webe RTVS.Zvolenčania sa v piatok pokúsia o to, aby sa séria vrátila do Košíc. Ak chcú ešte pomýšľať na zisk štvrtého majstrovského titulu v klubovej histórii, musia zvíťaziť v nasledujúcich troch dueloch."Náš tlak v útočnej tretine nebol dostatočný na to, aby sme sa tam presadili strelecky. Stále však nie je koniec tejto série. V ďalšom zápase hráme opäť doma a musia nám v ňom fungovať veci, ktoré nám dnes nefungovali," skonštatoval kouč "rytierov" Peter Oremus Klub HC Košice môže celkovo už šestnástu účasť vo finále slovenskej hokejovej extraligy premeniť na deviaty titul, čím by vyrovnal rekord Slovana Bratislava.