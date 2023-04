Škriniara trápia problémy s chrbticou. Bude ešte v tejto sezóne hrať ?

Dlhodobé problémy s chrbtom

Postup do semifinále Ligy majstrov





Za Milánčanov absolvoval Škriniar od prestupu zo Sampdorie Janov v roku 2017 spolu 193 ligových zápasov s desiatimi gólmi, celkovo má v tomto klube na svojom konte 246 súťažných štartov a v nich 11 presných zásahov. S Interom získal jeden ligový aj jeden pohárový titul. Pomohol mu aj k zisku dvoch národných Superpohárov a v sezóne 2019/2020 k postupu do finále Európskej ligy.





21.4.2023 (SITA.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar si už v tejto sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou nezahrá. Po tom, ako v stredu podstúpil vo Francúzsku endoskopickú operáciu driekovej chrbtice, ho čaká rehabilitácia a podľa viacerých talianskych médií sa na trávniku objaví až v budúcej sezóne 2023/2024.Dvadsaťosemročný rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý pre dlhodobé problémy s chrbtom od polovice februára odohral len dve stretnutia, má pred sebou posledné týždne pôsobenia v Interi Miláno , keďže od budúcej sezóny si bude obliekať dres francúzskeho veľkoklubu Paríž Saint-Germain. Záver anabázy v milánskom Interi môže vyšperkovať triumfom v Lige majstrov. Mužstvo trénera Simoneho Inzaghi postúpilo do semifinále tohtosezónnej edície európskeho pohára číslo jeden, v ktorom bude čeliť mestskému konkurentov AC.„Chcem objať mojich spoluhráčov a poďakovať im za úžasný postup do semifinále Ligy majstrov. A tiež všetkých ubezpečiť o mojom zdravotnom stave po zranení, ktoré som utrpel v zápase proti Portu. Po dohode s Interom som podstúpil operáciu, aby som sa čo najskôr vrátil do hry. Čaká má krátka rehabilitácia,“ uviedol Škriniar na Instagrame.