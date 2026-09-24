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24. septembra 2026
Košice a Slovan doma proti sebe nevedia vyhrať. Podarilo sa to len dvakrát z 13 zápasov – VIDEO
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
HC Slovan Bratislava vyhral v Košiciach a odplatil súperovi prehru z domáceho ľadu. Z posledných trinástich vzájomných zápasov Košíc a Slovana vyhrali domáce tímy iba dva. Táto ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - HC Slovan Bratislava vyhral v Košiciach a odplatil súperovi prehru z domáceho ľadu.
Z posledných trinástich vzájomných zápasov Košíc a Slovana vyhrali domáce tímy iba dva.
Táto pozoruhodná bilancia v prospech hostí sa v súbojoch tejto atraktívnej dvojice súperov vylepšila aj v stredajšej predohrávke 25. kola Tipsport ligy.
Bratislavský tím vyhral v Košiciach 4:2 a odplatil súperovi prehru spred troch dní z domáceho ľadu. Košice dosiaľ naposledy zdolali Slovan doma 1. februára 2026 a to 3:1.
Na druhej strane Slovan vyhral v tomto roku doma nad Košicami iba 6. apríla (3:2), čo bolo rozdielové víťazstvo v sérii o postup do finále play-off.
"Je to asi o tom, že v zápasoch týchto súperov hosťujúce tímy prenechajú aktivitu domácim. Tí tvoria hru, ale urobia pritom chyby a hosťia tie chyby využijú. A potvrdzuje sa to zápas čo zápas," ponúkol vysvetlenie Andrej Kmeč, tréner majstrovskej Nitry z minulej sezóny, v štúdiu TV JOJ Šport.
"Dôležité je, keď dajú hostia gól a dostanú sa do vedenia. Potom si to zvyknú postrážiť tak, ako to aktuálne urobil Slovan v druhej tretine v Košiciach. Domáci sa potom snažili aj napádať, ale nemali už toľko energie. Slovan si počkal až do power-play Košíc a strelil gól na 4:2," myslí si odborný spolukomentátor Michal Hudec.
Víťazný gól Slovana strelil v 36. min kapitán Tomáš Marcinko kurióznym spôsobom. Puk sa po jeho nahodení spoza bránky odrazil od korčule obrancu Radka Deyla za chrbát Patrika Jurčáka.
"Sme radi, že sme získali späť víťazstvo, ktoré sme doma stratili, aj keď to nie je play-off. Prišli sme hrať účelný hokej a sme vďační za to, že nám to vyšlo," zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Domáci kouč Dan Ceman pre JOJ Šport uviedol: "Odohrali sme solídny zápas najmä od druhej tretiny, keď sme predviedli lepší forček a hrali sme viac s pukom. Mali sme trochu smolu pri treťom góle Slovana. Je to 50 na 50, či tam predtým nebolo nedovolené bránenie nášho brankára, ale celkovo chválim celý tím za snahu a dobrý výkon."
Slovan sa vďaka zisku 3 bodov dostal v tabuľke na druhé miesto práve pred Košice s rovnakým počtom 9 bodov, ako má vedúca Žilina. Hokejisti Žiliny však majú odohrané len tri zápasy, zatiaľ čo Slovan a Košice po štyri.
Zdroj: SITA.sk - Košice a Slovan doma proti sebe nevedia vyhrať. Podarilo sa to len dvakrát z 13 zápasov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Z posledných trinástich vzájomných zápasov Košíc a Slovana vyhrali domáce tímy iba dva.
Táto pozoruhodná bilancia v prospech hostí sa v súbojoch tejto atraktívnej dvojice súperov vylepšila aj v stredajšej predohrávke 25. kola Tipsport ligy.
Iba raz vyhrali doma
Bratislavský tím vyhral v Košiciach 4:2 a odplatil súperovi prehru spred troch dní z domáceho ľadu. Košice dosiaľ naposledy zdolali Slovan doma 1. februára 2026 a to 3:1.
Na druhej strane Slovan vyhral v tomto roku doma nad Košicami iba 6. apríla (3:2), čo bolo rozdielové víťazstvo v sérii o postup do finále play-off.
"Je to asi o tom, že v zápasoch týchto súperov hosťujúce tímy prenechajú aktivitu domácim. Tí tvoria hru, ale urobia pritom chyby a hosťia tie chyby využijú. A potvrdzuje sa to zápas čo zápas," ponúkol vysvetlenie Andrej Kmeč, tréner majstrovskej Nitry z minulej sezóny, v štúdiu TV JOJ Šport.
Ako to robia?
"Dôležité je, keď dajú hostia gól a dostanú sa do vedenia. Potom si to zvyknú postrážiť tak, ako to aktuálne urobil Slovan v druhej tretine v Košiciach. Domáci sa potom snažili aj napádať, ale nemali už toľko energie. Slovan si počkal až do power-play Košíc a strelil gól na 4:2," myslí si odborný spolukomentátor Michal Hudec.
Kuriózny víťazný gól
Víťazný gól Slovana strelil v 36. min kapitán Tomáš Marcinko kurióznym spôsobom. Puk sa po jeho nahodení spoza bránky odrazil od korčule obrancu Radka Deyla za chrbát Patrika Jurčáka.
"Sme radi, že sme získali späť víťazstvo, ktoré sme doma stratili, aj keď to nie je play-off. Prišli sme hrať účelný hokej a sme vďační za to, že nám to vyšlo," zhodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Pochvala od trénera
Domáci kouč Dan Ceman pre JOJ Šport uviedol: "Odohrali sme solídny zápas najmä od druhej tretiny, keď sme predviedli lepší forček a hrali sme viac s pukom. Mali sme trochu smolu pri treťom góle Slovana. Je to 50 na 50, či tam predtým nebolo nedovolené bránenie nášho brankára, ale celkovo chválim celý tím za snahu a dobrý výkon."
Druhé a tretie miesto
Slovan sa vďaka zisku 3 bodov dostal v tabuľke na druhé miesto práve pred Košice s rovnakým počtom 9 bodov, ako má vedúca Žilina. Hokejisti Žiliny však majú odohrané len tri zápasy, zatiaľ čo Slovan a Košice po štyri.
Zdroj: SITA.sk - Košice a Slovan doma proti sebe nevedia vyhrať. Podarilo sa to len dvakrát z 13 zápasov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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