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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Rekordné príjmy, no vyššia strata. O ktorom slávnom klube Premier League je reč?


Tagy: Premier League 2026/2027

Manchester United dosiahol rekordné tržby, no jeho ročná strata sa zvýšila o tretinu. Anglický futbalový klub Manchester United zvýšil ročnú čistú stratu o takmer tretinu na 43 miliónov libier (cca ...



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gettyimages 1456209061 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Manchester United dosiahol rekordné tržby, no jeho ročná strata sa zvýšila o tretinu.


Anglický futbalový klub Manchester United zvýšil ročnú čistú stratu o takmer tretinu na 43 miliónov libier (cca 50 miliónov eur) napriek historicky najvyšším tržbám, ktoré klub ohlásil v stredu. "Červení diabli" mali v sezóne 2025/2026 príjmy 677,6 milióna libier, čo predstavuje nárast o 1,7 percenta.

Klub však zaznamenal siedmy rok bez prerušenia stratu po zdanení, pričom úspory v prevádzkových nákladoch podľa spoluvlastníka Jima Ratcliffa kompenzovali platby pre prepusteného trénera Rúbena Amorima a výrazný nárast splátok úverov. Finančné výsledky sa týkajú turbulentnej sezóny, počas ktorej bývalý hráč United Michael Carrick nahradil Amorima a zabezpečil tímu postup do Ligy majstrov.

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Zvýšenie príjmov bolo ťahané nárastom príjmov z vysielacích práv, ktorý bol podporený tretím miestom v tabuľke Premier League v porovnaní s 15. priečkou v predchádzajúcej sezóne. Avšak komerčné príjmy z výťažky z návštev na zápasoch počas sezóny bez zápasov v pohárovej Európe klesli takmer o päť percent. Vysielacie príjmy vzrástli takmer o 20 percent.

Účtovné údaje United ukázali, že klub zaplatil 8,2 milióna libier na mimoriadnych položkách, prevažne súvisiacich s odchodom Amorima v januári po 14 mesiacoch vo funkcii. Tiež klub zverejnil, že investoval 63,5 milióna libier na kúpu pozemku pri štadióne Old Trafford, na ktorom plánuje postaviť novú arénu s kapacitou 100-tisíc miest.

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Ratcliffe dohliada na rozsiahle a často nepopulárne úsporné opatrenia vrátane rozsiahlych prepúšťaní od okamihu, keď vo februári 2024 získal podiel v klube. Generálny riaditeľ klubu Omar Berrada uviedol, že najnovšie čísla potvrdzujú silnú základňu klubu.

„Ukazuje to priamy vplyv práce, ktorú sme vykonávali za posledné dva roky. Potvrdzuje to aj trvalú popularitu a komerčnú silu Manchestru United. A hoci tieto výsledky dokazujú, že ideme správnym smerom, budeme pokračovať v disciplinovanom prístupe, aby sme zabezpečili udržateľnosť našich financií,“ uviedol prostredníctvom vyhlásenia.

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United očakávajú, že príjmy za aktuálny finančný rok budú medzi 740 až 760 miliónmi libier. Carrickov tím začal novú sezónu zle. United v piatich zápasoch Premier League získali len päť bodov, čo je jeden z najhorších štartov v histórii klubu. A počas predchádzajúceho týždňa vypadli z anglického Ligového pohára.


Zdroj: SITA.sk - Rekordné príjmy, no vyššia strata. O ktorom slávnom klube Premier League je reč? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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