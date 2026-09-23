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23. septembra 2026
Rekordné príjmy, no vyššia strata. O ktorom slávnom klube Premier League je reč?
Tagy: Premier League 2026/2027
Manchester United dosiahol rekordné tržby, no jeho ročná strata sa zvýšila o tretinu. Anglický futbalový klub Manchester United zvýšil ročnú čistú stratu o takmer tretinu na 43 miliónov libier (cca ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Manchester United dosiahol rekordné tržby, no jeho ročná strata sa zvýšila o tretinu.
Anglický futbalový klub Manchester United zvýšil ročnú čistú stratu o takmer tretinu na 43 miliónov libier (cca 50 miliónov eur) napriek historicky najvyšším tržbám, ktoré klub ohlásil v stredu. "Červení diabli" mali v sezóne 2025/2026 príjmy 677,6 milióna libier, čo predstavuje nárast o 1,7 percenta.
Klub však zaznamenal siedmy rok bez prerušenia stratu po zdanení, pričom úspory v prevádzkových nákladoch podľa spoluvlastníka Jima Ratcliffa kompenzovali platby pre prepusteného trénera Rúbena Amorima a výrazný nárast splátok úverov. Finančné výsledky sa týkajú turbulentnej sezóny, počas ktorej bývalý hráč United Michael Carrick nahradil Amorima a zabezpečil tímu postup do Ligy majstrov.
Zvýšenie príjmov bolo ťahané nárastom príjmov z vysielacích práv, ktorý bol podporený tretím miestom v tabuľke Premier League v porovnaní s 15. priečkou v predchádzajúcej sezóne. Avšak komerčné príjmy z výťažky z návštev na zápasoch počas sezóny bez zápasov v pohárovej Európe klesli takmer o päť percent. Vysielacie príjmy vzrástli takmer o 20 percent.
Účtovné údaje United ukázali, že klub zaplatil 8,2 milióna libier na mimoriadnych položkách, prevažne súvisiacich s odchodom Amorima v januári po 14 mesiacoch vo funkcii. Tiež klub zverejnil, že investoval 63,5 milióna libier na kúpu pozemku pri štadióne Old Trafford, na ktorom plánuje postaviť novú arénu s kapacitou 100-tisíc miest.
Ratcliffe dohliada na rozsiahle a často nepopulárne úsporné opatrenia vrátane rozsiahlych prepúšťaní od okamihu, keď vo februári 2024 získal podiel v klube. Generálny riaditeľ klubu Omar Berrada uviedol, že najnovšie čísla potvrdzujú silnú základňu klubu.
„Ukazuje to priamy vplyv práce, ktorú sme vykonávali za posledné dva roky. Potvrdzuje to aj trvalú popularitu a komerčnú silu Manchestru United. A hoci tieto výsledky dokazujú, že ideme správnym smerom, budeme pokračovať v disciplinovanom prístupe, aby sme zabezpečili udržateľnosť našich financií,“ uviedol prostredníctvom vyhlásenia.
United očakávajú, že príjmy za aktuálny finančný rok budú medzi 740 až 760 miliónmi libier. Carrickov tím začal novú sezónu zle. United v piatich zápasoch Premier League získali len päť bodov, čo je jeden z najhorších štartov v histórii klubu. A počas predchádzajúceho týždňa vypadli z anglického Ligového pohára.
Zdroj: SITA.sk - Rekordné príjmy, no vyššia strata. O ktorom slávnom klube Premier League je reč? © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester United zvýšil ročnú čistú stratu o takmer tretinu na 43 miliónov libier (cca 50 miliónov eur) napriek historicky najvyšším tržbám, ktoré klub ohlásil v stredu. "Červení diabli" mali v sezóne 2025/2026 príjmy 677,6 milióna libier, čo predstavuje nárast o 1,7 percenta.
Klub však zaznamenal siedmy rok bez prerušenia stratu po zdanení, pričom úspory v prevádzkových nákladoch podľa spoluvlastníka Jima Ratcliffa kompenzovali platby pre prepusteného trénera Rúbena Amorima a výrazný nárast splátok úverov. Finančné výsledky sa týkajú turbulentnej sezóny, počas ktorej bývalý hráč United Michael Carrick nahradil Amorima a zabezpečil tímu postup do Ligy majstrov.
Zvýšenie príjmov bolo ťahané nárastom príjmov z vysielacích práv, ktorý bol podporený tretím miestom v tabuľke Premier League v porovnaní s 15. priečkou v predchádzajúcej sezóne. Avšak komerčné príjmy z výťažky z návštev na zápasoch počas sezóny bez zápasov v pohárovej Európe klesli takmer o päť percent. Vysielacie príjmy vzrástli takmer o 20 percent.
Účtovné údaje United ukázali, že klub zaplatil 8,2 milióna libier na mimoriadnych položkách, prevažne súvisiacich s odchodom Amorima v januári po 14 mesiacoch vo funkcii. Tiež klub zverejnil, že investoval 63,5 milióna libier na kúpu pozemku pri štadióne Old Trafford, na ktorom plánuje postaviť novú arénu s kapacitou 100-tisíc miest.
Ratcliffe dohliada na rozsiahle a často nepopulárne úsporné opatrenia vrátane rozsiahlych prepúšťaní od okamihu, keď vo februári 2024 získal podiel v klube. Generálny riaditeľ klubu Omar Berrada uviedol, že najnovšie čísla potvrdzujú silnú základňu klubu.
„Ukazuje to priamy vplyv práce, ktorú sme vykonávali za posledné dva roky. Potvrdzuje to aj trvalú popularitu a komerčnú silu Manchestru United. A hoci tieto výsledky dokazujú, že ideme správnym smerom, budeme pokračovať v disciplinovanom prístupe, aby sme zabezpečili udržateľnosť našich financií,“ uviedol prostredníctvom vyhlásenia.
United očakávajú, že príjmy za aktuálny finančný rok budú medzi 740 až 760 miliónmi libier. Carrickov tím začal novú sezónu zle. United v piatich zápasoch Premier League získali len päť bodov, čo je jeden z najhorších štartov v histórii klubu. A počas predchádzajúceho týždňa vypadli z anglického Ligového pohára.
Zdroj: SITA.sk - Rekordné príjmy, no vyššia strata. O ktorom slávnom klube Premier League je reč? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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