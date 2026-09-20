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20. septembra 2026
Košice a Slovan odložili rivalitu bokom. Spoločne bojujú za malého Vilka, potrebuje milióny na liečbu
Dvojica tradičných rivalov spojila vzájomné zápasy s podporou chlapca so svalovou dystrofiou. Do jeho zbierky už viac ako 73-tisíc darcov poslalo viac ako dva milióny eur. Na ľade patria medzi ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Dvojica tradičných rivalov spojila vzájomné zápasy s podporou chlapca so svalovou dystrofiou. Do jeho zbierky už viac ako 73-tisíc darcov poslalo viac ako dva milióny eur.
Na ľade patria medzi najväčších rivalov slovenského hokeja, tentoraz však HC Slovan Bratislava a HC Košice spojili sily. Vzájomné zápasy na začiatku novej sezóny Tipsport ligy využívajú oba kluby aj na podporu zbierky pre malého Vilka, ktorý trpí svalovou dystrofiou.
Príbeh chlapca sa dostal do povedomia verejnosti prostredníctvom kampane Zachráňme Vilyho. Jeho otec v snahe zabezpečiť synovi liečbu prešiel stovky kilometrov, oslovoval sponzorov a do pomoci sa podľa HC Košice zapojili aj vedci a lekári z Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Od decembra 2025 podporilo kampaň viac ako 73-tisíc darcov a v zbierke sa podarilo prekonať hranicu dvoch miliónov eur. Podľa košického klubu ide približne o polovicu sumy potrebnej na prípravu unikátnej génovej terapie. Prvé laboratórne testy na Vilkových bunkách podľa zverejnených informácií priniesli povzbudivé výsledky a liečivo funguje tak, ako odborníci očakávali.
„Rivali na ľade, ľudia mimo neho,“ pripomínajú Košice myšlienku spolupráce dvoch klubov, ktoré už v minulosti spojili sily pri dobročinných aktivitách. Tentoraz vyzývajú fanúšikov oboch táborov, aby ľubovoľnou sumou prispeli do zbierky pre Vilka.
Iniciatíva je prepojená s dvojicou vzájomných zápasov Slovana a Košíc. Prvý sa hrá v Bratislave, kde Slovan absolvuje svoj prvý domáci súťažný duel sezóny 2026/2027. O niekoľko dní neskôr sa súperi stretnú opäť, tentoraz v košickej Steel aréne.
Práve po skončení zápasu v Košiciach chcú kluby oznámiť, koľko peňazí sa počas spoločnej iniciatívy podarilo získať. Fanúšikovia, ktorí sa do nej zapoja, môžu pri svojom príspevku zanechať odkaz „Košice a Slovan bojujú za Vilka“, vďaka čomu bude možné identifikovať pomoc spojenú s hokejovou akciou.
Športová rivalita oboch klubov má pritom dlhú tradíciu a intenzívna bola aj v minulej sezóne. Košice a Slovan sa stretli štyrikrát v základnej časti a následne aj v šesťzápasovej semifinálovej sérii play-off, z ktorej postúpili Bratislavčania. Na začiatku nového ročníka sa tak opäť stretávajú dvakrát v priebehu niekoľkých dní, tentoraz však ich súboje sprevádza aj spoločný cieľ mimo ľadu.
Zdroj: SITA.sk - Košice a Slovan odložili rivalitu bokom. Spoločne bojujú za malého Vilka, potrebuje milióny na liečbu © SITA Všetky práva vyhradené.
Na ľade patria medzi najväčších rivalov slovenského hokeja, tentoraz však HC Slovan Bratislava a HC Košice spojili sily. Vzájomné zápasy na začiatku novej sezóny Tipsport ligy využívajú oba kluby aj na podporu zbierky pre malého Vilka, ktorý trpí svalovou dystrofiou.
Príbeh chlapca sa dostal do povedomia verejnosti prostredníctvom kampane Zachráňme Vilyho. Jeho otec v snahe zabezpečiť synovi liečbu prešiel stovky kilometrov, oslovoval sponzorov a do pomoci sa podľa HC Košice zapojili aj vedci a lekári z Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Od decembra 2025 podporilo kampaň viac ako 73-tisíc darcov a v zbierke sa podarilo prekonať hranicu dvoch miliónov eur. Podľa košického klubu ide približne o polovicu sumy potrebnej na prípravu unikátnej génovej terapie. Prvé laboratórne testy na Vilkových bunkách podľa zverejnených informácií priniesli povzbudivé výsledky a liečivo funguje tak, ako odborníci očakávali.
„Rivali na ľade, ľudia mimo neho,“ pripomínajú Košice myšlienku spolupráce dvoch klubov, ktoré už v minulosti spojili sily pri dobročinných aktivitách. Tentoraz vyzývajú fanúšikov oboch táborov, aby ľubovoľnou sumou prispeli do zbierky pre Vilka.
Iniciatíva je prepojená s dvojicou vzájomných zápasov Slovana a Košíc. Prvý sa hrá v Bratislave, kde Slovan absolvuje svoj prvý domáci súťažný duel sezóny 2026/2027. O niekoľko dní neskôr sa súperi stretnú opäť, tentoraz v košickej Steel aréne.
Práve po skončení zápasu v Košiciach chcú kluby oznámiť, koľko peňazí sa počas spoločnej iniciatívy podarilo získať. Fanúšikovia, ktorí sa do nej zapoja, môžu pri svojom príspevku zanechať odkaz „Košice a Slovan bojujú za Vilka“, vďaka čomu bude možné identifikovať pomoc spojenú s hokejovou akciou.
Športová rivalita oboch klubov má pritom dlhú tradíciu a intenzívna bola aj v minulej sezóne. Košice a Slovan sa stretli štyrikrát v základnej časti a následne aj v šesťzápasovej semifinálovej sérii play-off, z ktorej postúpili Bratislavčania. Na začiatku nového ročníka sa tak opäť stretávajú dvakrát v priebehu niekoľkých dní, tentoraz však ich súboje sprevádza aj spoločný cieľ mimo ľadu.
Zdroj: SITA.sk - Košice a Slovan odložili rivalitu bokom. Spoločne bojujú za malého Vilka, potrebuje milióny na liečbu © SITA Všetky práva vyhradené.
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