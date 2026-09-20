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20. septembra 2026
Slafkovský otvoril prípravu gólom, nové spojenie mu funguje. „Viem, čo Demidov urobí“
Tagy: NHL
Slovenský útočník skóroval hneď v prvom prípravnom zápase Montrealu. Canadiens ho skúšajú mimo tradičnej formácie so Suzukim a Caufieldom a prvý test spolupráce s Ivanom Demidovom dopadol ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník skóroval hneď v prvom prípravnom zápase Montrealu. Canadiens ho skúšajú mimo tradičnej formácie so Suzukim a Caufieldom a prvý test spolupráce s Ivanom Demidovom dopadol sľubne.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský potreboval v príprave na novú sezónu NHL iba niekoľko minút na prvý gól. V sobotňajšom zápase Montrealu Canadiens proti Torontu Maple Leafs otvoril skóre už v 5. minúte, keď pred bránkou tečoval strelu obrancu Lukea Mittelstadta. Canadiens napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení.
Pre Slafkovského však môže byť ešte zaujímavejšie zloženie útoku, v ktorom Montreal 22-ročného Slováka momentálne skúša. Namiesto tradičnej spolupráce s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom nastúpil po boku Olivera Kapanena a Ivana Demidova. Práve spolupráca s ruským útočníkom bola po stretnutí jednou z hlavných tém.
"Myslím si, že už trochu poznám spôsob, akým hrá, a viem, čo urobí. Mám pocit, že práve preto nám to spolu funguje, pretože dokážem predvídať, čo urobí," povedal Slafkovský po stretnutí o Demidovovi.
Vzájomné porozumenie podľa slovenského útočníka pomáha aj pri situáciách, v ktorých hráči nemajú čas kontrolovať postavenie spoluhráča. "Myslím si, že jednoducho vieme, kde sa nachádzame. Aj keď niekedy pošleme prihrávku naslepo alebo niečo podobné, vieme, v akom momente a v ktorých priestoroch na ľade sa nachádzame."
Slafkovský zároveň priznal, že nový útok potreboval čas, aby sa v prvom prípravnom stretnutí rozbehol. "Myslím si, že sme dnes mali trochu pomalý začiatok v prvej tretine. Mám pocit, že približne v polovici zápasu sme sa rozbehli. Na prvý zápas a vzhľadom na to, ako rýchlo prišiel, som sa na ľade cítil celkom dobre."
Podobný pocit mal aj Demidov. Na otázku o spolupráci so Slafkovským povedal, že počas zápasu si postupne budovali chémiu a "na konci zápasu to už bolo naozaj dobré". Trénera Martina St. Louisa ich súhra neprekvapila. Pripomenul, že spolu hrávali už v minulosti a príležitosti pracovať na vzájomnej súhre dostávajú aj na tréningoch.
Slafkovský sa pritom presadil už pri svojom prvom streleckom pokuse novej prípravy. Mittelstadt vyslal puk od modrej čiary a slovenský útočník ho pred bránkou usmernil za Artura Achťamova. Išlo o gól pri vyrovnanom počte hráčov na ľade, nie v presilovej hre. Montreal viedol po góloch Slafkovského a Demidova 2:0, Toronto však v druhej tretine tromi zásahmi skóre otočilo. Lane Hutson vyrovnal v tretej časti a Cole Caufield rozhodol 38 sekúnd pred koncom predĺženia. Canadiens zároveň uspeli aj v paralelne hranom prípravnom zápase v Toronte 4:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský otvoril prípravu gólom, nové spojenie mu funguje. „Viem, čo Demidov urobí“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský potreboval v príprave na novú sezónu NHL iba niekoľko minút na prvý gól. V sobotňajšom zápase Montrealu Canadiens proti Torontu Maple Leafs otvoril skóre už v 5. minúte, keď pred bránkou tečoval strelu obrancu Lukea Mittelstadta. Canadiens napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení.
Pre Slafkovského však môže byť ešte zaujímavejšie zloženie útoku, v ktorom Montreal 22-ročného Slováka momentálne skúša. Namiesto tradičnej spolupráce s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom nastúpil po boku Olivera Kapanena a Ivana Demidova. Práve spolupráca s ruským útočníkom bola po stretnutí jednou z hlavných tém.
Juraj Slafkovsky scores the Habs first preseason goal of the year pic.twitter.com/JLSVtEXXTD
— /r/Habs (@HabsOnReddit) September 19, 2026
"Myslím si, že už trochu poznám spôsob, akým hrá, a viem, čo urobí. Mám pocit, že práve preto nám to spolu funguje, pretože dokážem predvídať, čo urobí," povedal Slafkovský po stretnutí o Demidovovi.
Vzájomné porozumenie podľa slovenského útočníka pomáha aj pri situáciách, v ktorých hráči nemajú čas kontrolovať postavenie spoluhráča. "Myslím si, že jednoducho vieme, kde sa nachádzame. Aj keď niekedy pošleme prihrávku naslepo alebo niečo podobné, vieme, v akom momente a v ktorých priestoroch na ľade sa nachádzame."
Slafkovský zároveň priznal, že nový útok potreboval čas, aby sa v prvom prípravnom stretnutí rozbehol. "Myslím si, že sme dnes mali trochu pomalý začiatok v prvej tretine. Mám pocit, že približne v polovici zápasu sme sa rozbehli. Na prvý zápas a vzhľadom na to, ako rýchlo prišiel, som sa na ľade cítil celkom dobre."
Podobný pocit mal aj Demidov. Na otázku o spolupráci so Slafkovským povedal, že počas zápasu si postupne budovali chémiu a "na konci zápasu to už bolo naozaj dobré". Trénera Martina St. Louisa ich súhra neprekvapila. Pripomenul, že spolu hrávali už v minulosti a príležitosti pracovať na vzájomnej súhre dostávajú aj na tréningoch.
Slafkovský sa pritom presadil už pri svojom prvom streleckom pokuse novej prípravy. Mittelstadt vyslal puk od modrej čiary a slovenský útočník ho pred bránkou usmernil za Artura Achťamova. Išlo o gól pri vyrovnanom počte hráčov na ľade, nie v presilovej hre. Montreal viedol po góloch Slafkovského a Demidova 2:0, Toronto však v druhej tretine tromi zásahmi skóre otočilo. Lane Hutson vyrovnal v tretej časti a Cole Caufield rozhodol 38 sekúnd pred koncom predĺženia. Canadiens zároveň uspeli aj v paralelne hranom prípravnom zápase v Toronte 4:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský otvoril prípravu gólom, nové spojenie mu funguje. „Viem, čo Demidov urobí“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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