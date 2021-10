Košice bojujú proti vizuálnemu smogu, odstránia nelegálne reklamné nosiče

Mnohé reklamné plochy nemajú povolenia

Stromy namiesto reklám

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie mesta Košice pokračuje v odstraňovaní nelegálnych reklamných nosičov. Stavebný úrad mesta v priebehu tohto roka vydal takmer 100 rozhodnutí na odstránenie nelegálnych reklamných plôch. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.Jednou z dôležitých úloh mesta je podľa primátora Jaroslava Polačeka zabezpečiť zníženie množstva vizuálnemu smogu vo verejnom priestore. Prvým krokom bola podľa neho pasportizácia billboardov a ďalších reklamných zariadení, ktorá sa uskutočnila minulý rok.Útvar hlavného architekta (ÚHA) spracoval zásady, kritériá a pravidlá umiestňovania informačných, propagačných a reklamných zariadení v meste. Zároveň zmapoval, že v Košiciach je takmer 3 000 reklamných plôch, ktoré sú na pozemkoch mesta, respektíve do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia, keďže boli postavené už za socializmu alebo tesne po revolúcii.„Od môjho nástupu do funkcie sme prijali viacero opatrení na výrazné zníženie počtu reklamných stavieb v Košiciach. Nastavili sme také pravidlá, že reklamným spoločnostiam nevydávame nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovujeme. Aj napriek zložitej administratíve, ktorá tento proces sprevádza, je naším cieľom skrášliť ulice a celý verejný priestor v našom meste,“ uviedol Polaček.Ako ďalej informoval magistrát, že ak to bude možne, mesto na mieste každého odstráneného reklamného nosiča vysadí jeden stromček alebo inú drevinu.