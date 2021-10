Nivy potvrdili, že nie sú iba ďalším nákupným centrom

Rekordné čísla od prvého dňa

Nová mestská infraštruktúra

8.10.2021 (Webnoviny.sk) -Nivy centrum privítalo prvých návštevníkov vo štvrtok 30.9., kedy o tretej ráno prevádzkovateľ autobusovej stanice vypravil prvý autobus smerujúci na medzinárodné letisko Schwechat.V prvý deň destináciu Nivy navštívilo rekordných 57.000 návštevníkov, ktorých zaujala nielen nová autobusová stanica či nákupné centrum s novými značkami, ale aj tržnica a zelená strecha, ktorá si okamžite našla svoje pevné miesto na mape Bratislavčanov a tiež jej návštevníkov.Za týždeň od spustenia Nivy centra prešlo týmto projektom 330.000 návštevníkov, ktorí si počas uplynulých dní užívali nielen novú kvalitu cestovania do hlavného mesta a nakupovanie vo viac ako stovke obchodov, ale tiež aj nové mestské aktivity. Nivy centrum potvrdilo, že nejde iba o ďalšie nákupné centrum, ale o mestotvorný projekt, ktorý postupne zvýši kvalitu života v meste vďaka svojim unikátnym riešeniam a mikrofunkciám, ako je napríklad bežecká dráha, workoutové ihriská, grilovacie miesta či komunitné záhrady.Že má Nivy centrum dobre našliapnuté stať sa novým, moderným a zákazníkmi obľúbeným centrom svedčia aj jeho marketingové výsledky. Za prvých 7 dní si aplikáciu Ahoj Nivy! nainštalovalo 17.000 ľudí, ktorí ju aktívne využívali aj počas samotných návštev centra. V aplikácii užívatelia nájdu hneď niekoľko zaujímavých funkcií, akými sú napríklad hodina parkovania navyše alebo benefitový program, do ktorého sa postupne zapájajú aj jednotlivé prevádzky Nív.Spolu s otvorením Nív bol spustený do prevádzky aj prvý podzemný kruhový objazd a prvá parkovacia cykloveža, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto unikátneho a multifunkčného konceptu. Nivy centrum je destináciou pre moderný mestský život s ľahkou dostupnosťou a mestskými riešeniami pre každého.Pri samotnej výstavbe projektu developer HB Reavis aplikoval prísne postupy ekologickej výstavby, ktoré definuje aj medzinárodný inštitút BREEAM. Aj samotné funkčné riešenia projektu majú za cieľ podporovať ekologický charakter celej zóny Nové Nivy, ktorá tento rok získala prestížny certifikát BREEAM Communities. Jej hlavné piliere stoja na podpore komunít, spoločenskej zodpovednosti, alternatívnej doprave a udržateľnosti. Na týchto elementoch stojí každý jeden projekt z dielne HB Reavis a Nivy nie sú výnimkou.Informačný servis