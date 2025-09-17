Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia


Tagy: Cyklistické preteky Dopravné obmedzenia Okolo Slovenska

Košice budú vo štvrtok 18. septembra hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru ...



Zdieľať
preteky 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Košice budú vo štvrtok 18. septembra hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, cyklistický pelotón sa cez metropolu východu bude presúvať od 13:30 do približne 15:30.

Policajti uzatvoria križovatky


Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uvádza polícia.

Trasa pelotónu povedie z Košickej Belej cez Alpinku, Čermeľskú cestu, následne cez Hlinkovu ulicu, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovu, Roosveltovu, Pribinovu, Mojmírovu a Štúrovu ulicu. Pokračovať bude pelotón cez Moldavskú, Triedu SNP, Festivalové námestie a Watsonovu.

Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest. Bezpečnosť pretekárov aj divákov je prvoradá,“ apeluje polícia.

Obmedzená bude aj MHD


Na obmedzenia MHD v súvislosti s cyklistickými pretekmi upozornil aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol, obmedzenia v premávke MHD potrvajú v čase od 13:30 do 15:30.

Počas prejazdu pelotónu budú na viacerých miestach krátkodobo uzatvorené cesty a ulice. Premávka autobusov a električiek bude riadená políciou a na nevyhnutný čas pozastavená,“ ozrejmil DPMK. Cestujúcu verejnosť vystríha pred výraznými meškaniami a výpadkami spojov na takmer všetkých linkách MHD.


Zdroj: SITA.sk - Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistické preteky Dopravné obmedzenia Okolo Slovenska
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí
<< predchádzajúci článok
Matovičovci iniciujú podnet na Ústavný súd, skrátené legislatívne konanie ku konsolidácii považujú za škandál

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 