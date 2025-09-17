|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia
Košice budú vo štvrtok 18. septembra hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru ...
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Košice budú vo štvrtok 18. septembra hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, cyklistický pelotón sa cez metropolu východu bude presúvať od 13:30 do približne 15:30.
„Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uvádza polícia.
Trasa pelotónu povedie z Košickej Belej cez Alpinku, Čermeľskú cestu, následne cez Hlinkovu ulicu, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovu, Roosveltovu, Pribinovu, Mojmírovu a Štúrovu ulicu. Pokračovať bude pelotón cez Moldavskú, Triedu SNP, Festivalové námestie a Watsonovu.
„Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest. Bezpečnosť pretekárov aj divákov je prvoradá,“ apeluje polícia.
Na obmedzenia MHD v súvislosti s cyklistickými pretekmi upozornil aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol, obmedzenia v premávke MHD potrvajú v čase od 13:30 do 15:30.
„Počas prejazdu pelotónu budú na viacerých miestach krátkodobo uzatvorené cesty a ulice. Premávka autobusov a električiek bude riadená políciou a na nevyhnutný čas pozastavená,“ ozrejmil DPMK. Cestujúcu verejnosť vystríha pred výraznými meškaniami a výpadkami spojov na takmer všetkých linkách MHD.
Zdroj: SITA.sk - Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti uzatvoria križovatky
„Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uvádza polícia.
Trasa pelotónu povedie z Košickej Belej cez Alpinku, Čermeľskú cestu, následne cez Hlinkovu ulicu, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovu, Roosveltovu, Pribinovu, Mojmírovu a Štúrovu ulicu. Pokračovať bude pelotón cez Moldavskú, Triedu SNP, Festivalové námestie a Watsonovu.
„Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest. Bezpečnosť pretekárov aj divákov je prvoradá,“ apeluje polícia.
Obmedzená bude aj MHD
Na obmedzenia MHD v súvislosti s cyklistickými pretekmi upozornil aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol, obmedzenia v premávke MHD potrvajú v čase od 13:30 do 15:30.
„Počas prejazdu pelotónu budú na viacerých miestach krátkodobo uzatvorené cesty a ulice. Premávka autobusov a električiek bude riadená políciou a na nevyhnutný čas pozastavená,“ ozrejmil DPMK. Cestujúcu verejnosť vystríha pred výraznými meškaniami a výpadkami spojov na takmer všetkých linkách MHD.
Zdroj: SITA.sk - Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí
Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí
<< predchádzajúci článok
Matovičovci iniciujú podnet na Ústavný súd, skrátené legislatívne konanie ku konsolidácii považujú za škandál
Matovičovci iniciujú podnet na Ústavný súd, skrátené legislatívne konanie ku konsolidácii považujú za škandál