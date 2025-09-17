Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. septembra 2025

Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí


Tagy: Migranti Obete Požiar

Najmenej 50 sudánskych utečencov zahynulo pri pobreží východnej Líbye, keď sa vznietila ich loď. Uviedol to v stredu hovorca Medzinárodnej organizácie pre ...



Zdieľať
libya_migrants_28694 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Najmenej 50 sudánskych utečencov zahynulo pri pobreží východnej Líbye, keď sa vznietila ich loď. Uviedol to v stredu hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).


Tragická udalosť sa stala, keď sa pri pobreží Tobruku v Líbyi počas cesty do Grécka vznietil gumový čln so 75 sudánskymi utečencami,“ uviedol hovorca. „Najmenej 50 ľudí zomrelo," dodal. IOM podľa jeho slov preživším poskytla okamžitú lekársku starostlivosť.

Líbya je kľúčovou tranzitnou krajinou pre tisíce migrantov, ktorí sa každoročne snažia dostať do Európy po mori. Líbyjské úrady od začiatku tohto roka zadržal 17 402 migrantov. Boje v susednom Sudáne vyhnali za ostatné dva roky do Líbye viac ako 140-tisíc utečencov.


Zdroj: SITA.sk - Loď s migrantmi zachvátili plamene, zahynulo najmenej 50 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Migranti Obete Požiar
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rozhodnutia sa neraz dozvedajú len z médií, Únia miest Slovenska požiadala o stretnutie v parlamente
<< predchádzajúci článok
Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 