Košice do opravy kremačných pecí investovali takmer 200-tisíc eur, plánujú ďalšie zmeny na cintoríne

Veľmi dobré ohlasy od návštevníkov

Pripravuje sa štúdia prírodného cintorína

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pred rokom prevzala Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach do svojej správy košický Verejný cintorín a krematórium. Mesto od prevzatia odstraňovalo dlhodobo neriešené problémy a nedostatky z minulosti a zrekonštruovalo kremačné pece za takmer 200-tisíc eur. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian „Za uplynulých 12 mesiacov sme sa viacerými investíciami posunuli k výraznému skrášleniu oboch pietnych miest. Stále je ešte pre nami množstvo práce, no podstatné je, že zlepšenia sú badateľné na každom kroku,“ zhodnotil úvodný rok oboch pietnych miest pod správou SMsZ primátor mesta Košice Jaroslav Polaček V porovnaní so stavom, s akým sa stretli pred rokom, je podľa riaditeľky SMsZ Marty Popríkovej súčasná situácia neporovnateľne lepšia. „Veľmi dobré ohlasy od návštevníkov máme najmä na rekonštrukcie sociálnych zariadení, nové čalúnenie lavíc, rekonštrukcie a opravy schodov, doplnenie zábradlia, výstavbu chodníka k urnovým hrobom alebo osadenie nových lavičiek a košov v areáli krematória,“ uviedla Popríková.SMsZ sa tiež zamerala na uzatvorenie nájomných zmlúv na hrobové a urnové miesta a počas uplynulého roka sa úspešne popasovala aj s dezolátnym stavom kremačných pecí. V roku 2020 sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia maďarskej kremačnej pece a servisná oprava českej kremačnej linky spolu za takmer 200-tisíc eur. V súčasnosti sú podľa riaditeľky SMsZ obe kremačné linky funkčné. Každý mesiac sa v priemere uskutoční 300 kremácií.V budúcom roku plánuje SMsZ opravu ústredného schodiska na Verejnom cintoríne, opravu kamenného obkladu stien krematória a sfunkčnenie tamojšej fontány.Pripravuje sa štúdia prírodného cintorína. Na Verejnom cintoríne sa pripravujú ďalšie sadové úpravy pred jeho vstupom vrátane nového mobiliáru, otvorenie predajne a výstavba časti asfaltovej komunikácie. Výrazné zmeny čakajú aj parkovanie pred Verejným cintorínom, kde bol doteraz problém nájsť voľné parkovacie miesto.