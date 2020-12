VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima prišla len nakrátko. Kedy sa vráti?

S príchodom decembra napadol sneh, no rovnako rýchlo sa začal aj topiť. Nie je to nič výnimočné.





„Stávalo sa to takto aj v minulosti. Zima sa v klimatológii a meteorológii počíta od 1. decembra, teda sme ešte len na jej začiatku. V tomto období – pokiaľ sem aj prenikne studený vzduch –, ešte nie sú predpoklady, aby sa tu mohol ďalej ochladzovať. Takýmito predpokladmi sú prúdenie chladného vzduchu a súčasne snehová pokrývka. Bez snehovej pokrývky ochladzovanie nemôže prebiehať a aj studená vzduchová hmota sa otepľuje a stráca svoje pôvodné vlastnosti. Preto tiež býva ochladenie na začiatku zimnej sezóny časovo obmedzené a ak aj napadne sneh, na prevažnej časti Slovenska sa pomerne rýchlo roztopí,“ povedal pre Teraz.sk Pavel Faško klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Na juhozápadnom Slovensku mala bratislavská Koliba v piatok 4. decembra ráno 2 centimetre snehu, teda prakticky toľko, koľko aj deň predtým napadlo. V Mlynskej doline sa sneh už počas noci zo štvrtka na piatok roztopil a na bratislavskom Letisku ani vo štvrtok 3. decembra nenasnežilo toľko, aby sa vôbec nejaká vrstva vytvorila.„Na západnom Slovensku teda sneh zostáva len vo vyšších polohách Malých Karpát či v Bielych Karpatoch,“ uviedol Faško. Ako dodal, napríklad v Oravskej Lesnej sú takisto len 2 cm snehu, a to predovšetkým vďaka tomu, že na severe a východe Slovenska snežilo už skôr, počas posledného novembrového víkendu. Snehová pokrývka sa tu udržala aj vďaka studenému počasiu, keď mrazy v tejto oblasti dosiahli dvojcifernú hodnotu. Napríklad 2. decembra ráno tu teplota vzduchu klesla na – 15,7 stupňa Celzia a pri zemi dokonca na – 17,3 C. „Práve takýto pokles teploty nastáva na mieste so snehovou pokrývkou pri vyjasnení a utíšení vetra,“ dodal Pavel Faško.Napríklad Štrbské pleso malo v piatok 8 cm snehu, Chopok 6 cm a na Lomnickom Štíte bolo 20 cm. „Na takéto horské polohy je to naozaj málo. Ostatné územie Slovenska má potom už len symbolickú výšku snehovej pokrývky a aj tá sa po víkendovom oteplení stane minulosťou,“ povedal klimatológ.Výrazné oteplenie potrvá len v sobotu a nedeľu – aj v ďalších dňoch sa však potom budú teploty vzduchu pohybovať nad nulou. Zatiaľ teda nenastanú priaznivejšie podmienky pre príchod ozajstnej bielej zimy, čo sa však v posledných rokoch stáva takmer pravidlom. „Slovensko sa počas nasledujúcich dní bude nachádzať prevažne v prúdení teplejšieho a vlhkého vzduchu a to nebude vytvárať predpoklady, aby sme mali stabilné a chladné obdobie, v ktorom by sneh napadal a aj sa udržal. Ochladenie sa podobne ako v rokoch 2018 až 2019 prejavilo už na konci novembra či na začiatku decembra, no potom nasledovalo nadnormálne teplé počasie,“ dodal Pavel Faško zo SHMÚ.

SOBOTA 5.12.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: JV, 15-30 km/h



NEDEĽA 6.12.2020

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: JV, 15-30 km/h



PONDELOK 7.12.2020

Zamračené, na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: JV, 10-25 km/h



UTOROK 8.12.2020

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: JV, 10-25 km/h



STREDA 9.12.2020

Zamračené, na juhozápade dážď.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: V, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 10.12.2020

Zamračené, spočiatku dážď.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



PIATOK 11.12.2020

Zamračené, na západe dážď.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 1/6 °C

Vietor: V, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk