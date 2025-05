Košice dokončili nový územný plán, pripravovali ho 11 rokov. Je výsledkom spolupráce odborníkov aj verejnosti – FOTO

Verejnosť zohrala kľúčovú úlohu

Plán čaká posudzovanie a prerokovanie

Verejnosť má prístup k výkresom aj odborníkom

„Mesto Košice spolu so spracovateľským tímom Útvaru hlavného architekta (ÚHA) a za podpory externých expertov získalo koncom roka 2022 mandát od mestského zastupiteľstva na dokončenie rozpracovaného plánu do jeho finálnej podoby. Odborníci spolu s obyvateľmi mesta vytvorili plán s vyváženým a udržateľným rámcom rozvoja mesta 21. storočia, ktorý rešpektuje jeho urbanistické princípy a environmentálne hodnoty, s ohľadom na potreby súčasných aj budúcich generácií obyvateľov,“ uviedla samospráva. Zdôraznila, že nový plán spĺňa požiadavky novej stavebnej legislatívy, hoci bol v rámci pôvodnej.Primátor Košíc Jaroslav Polaček vyzdvihol zapojenie verejnosti ako kľúčové, pripomenul, že vyhodnotili vyše 1 700 pripomienok a zorganizovali mnoho verejných podujatí. „Územný plán sme zároveň digitalizovali tak, aby bol ľahko dostupný pre každého obyvateľa prostredníctvom online aplikácie,“ dodal.Ako priblížil hlavný architekt mesta Košice Petr Kropp v novom pláne pribudlo 50 percent parkov a chránenej sídelnej zelene. Zároveň obmedzuje rozširovanie mesta do krajiny, podporuje tiež rozvoj transformačných plôch v intraviláne.Podľa Kroppa taktiež nový územný plán umožňuje rozvoj verejnej dopravy, posilňuje dopravnú infraštruktúru o cyklocesty a chodníky, a necháva aj priestor pre nové električkové trate. „Vo viac ako 4 000 regulačných listoch popisuje reguláciu konkrétnych lokalít, ako aj opatrenia a zásady na zmiernenie dopadov klimatických zmien,“ uviedol hlavný architekt mesta Košice.Nasledovať bude preskúmanie procesného postupu obstarávania a prerokovanie finálneho návrhu podľa stavebného zákona Regionálnym úradom pre územného plánovanie a výstavbu. Zverejnené budú i všetky dokumentov pre všetkých zainteresovaných. Ak Regionálny úrad vydá súhlasné stanovisko, o novom územnom pláne by mestskí poslanci mohli rokovať na júnovom zasadnutí.„Cieľom nového územného plánu je vytvoriť vyvážený a udržateľný rámec rozvoja, ktorý rešpektuje environmentálne hodnoty, urbanistické princípy a potreby súčasných aj budúcich generácií obyvateľov. Po jeho schválení sa mesto Košice posunie smerom k modernejšiemu, funkčnejšiemu a udržateľnejšiemu životnému prostrediu,“ zdôraznilo mesto.Finálne výkresy územného plánu aj so zapracovanými pripomienkami si môže verejnosť pozrieť vo vestibule budovy mestského magistrátu na Triede SNP 48/A. Rovnako môže opäť navštíviť aj študovňu územného plánu.„Po ohlásení sa na recepcii je obyvateľom k dispozícii urbanista z ÚHA, ktorý zodpovie konkrétne otázky. Infolinka územného plánu funguje na telefónnom čísle 055/641 98 15 a je dostupná od pondelka do štvrtka v čase 09:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00,“ uviedlo mesto. Doplnilo, že spustená bola aj verejná online aplikácia, kde si obyvateľstvo môže ľahko overiť, či a ako bola ich pripomienka k územnému plánu zapracovaná.