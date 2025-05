Trump: Kým sa nestretnem s Putinom, nič sa v otázke Ukrajiny nezmení

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že neočakáva pokrok v otázke mierového riešenia konfliktu na Ukrajine, kým sa osobne nestretne so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ten odmietol výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule vo štvrtok konali na úrovni prezidentov.





„Neverím, že k niečomu dôjde, kým sa my dvaja nestretneme - či sa vám to páči alebo nie,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One na ceste z Kataru do Spojených arabských emirátov.V Istanbule by sa vo štvrtok mali začať priame rokovania medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou. Pôjde o prvé priame stretnutie znepriatelených strán od marca 2022. Ich uskutočnenie minulú nedeľu navrhol ruský prezident Vladimir Putin. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však účasť na rokovaniach odmietol.Napriek plánovanému programu v Katare a SAE Trump do poslednej chvíle nevylučoval, že by do Turecka mohol vo štvrtok vycestovať. Cestu Biely dom definitívne vylúčil až v noci na štvrtok krátko po tom, čo Kremeľ oficiálne oznámil, že ruskú delegáciu nepovedie Putin, ale vyjednávač Vladimir Medinskij.Trump však nevylúčil, že by mohol v piatok poletieť do Turecka v prípade, že na štvrtkovom rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v Istanbule dôjde k pokroku.