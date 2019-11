Košice kúpili päť núdzových prístreškov pre bezdomovcov v tvare iglu

Snímka z odovzdávania pohotovostných príbytkov pre ľudí bez domova - iglu v Arcidiecéznej charite v Košiciach 5. novembra 2019. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 5. novembra (TASR) – Päť takzvaných iglu pre bezdomovcov zakúpilo mesto Košice. Ide o jednomiestne a dvojmiestne pohotovostné príbytky z polyethylenovej peny. V utorok tri z nich odovzdalo Arcidiecéznej charite Košice (ACHK) a ďalšie dve neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Náklady mesta predstavovali asi 630 eur. Skladacie iglu má ľuďom bez domova slúžiť ako núdzový prístrešok.povedal primátor Jaroslav Polaček.Podľa jeho slov si v ňom človek dokáže udržať teplotu vďaka vlastnému telu, čo môže pomôcť k jeho prežitiu počas tuhých mrazov. Ak budú referencie uvedených charít na takéto núdzové riešenie dobré, mesto je podľa neho pripravené „budovať tento systém“.Tri takéto iglu sú umiestnené v areáli Charitného domu na Bosákovej ulici.povedal riaditeľ ACHK Cyril Korpesio. Spresnil, že podľa návodu na použitie je v iglu o 15 stupňov teplejšie než von.dodal.Podľa Korpesia ich môžu ponúknuť tým, ktorí prídu do charitného domu napriek jeho naplnenej kapacite.dodal s tým, že to najprv musia vyskúšať.Tvrdí tiež, že takéto iglu by v Košiciach mohlo za istých podmienok využiť odhadom päť až desať percent bezdomovcov. Podľa jeho slov Košice potrebujú niekoľko útulkov pre ľudí bez domova. Pripustil však, že tieto prístrešky môžu byť malým príspevkom k tomu, ako čiastočným spôsobom prispieť k riešeniu bezdomovectva.V Košiciach žije približne 1200 ľudí bez strechy nad hlavou. Mestské zastupiteľstvo opakovane neodsúhlasilo prenájom pozemkov na výstavbu nového Charitného domu na Jarmočnej ulici, pričom ten na Bosákovej nevyhovuje viacerým legislatívnym kritériám.uzavrel Polaček s tým, že mesto chce rokovať o odkúpení projektov, ktoré mala ACHK pripravené a následne ich realizovať na inom mieste.