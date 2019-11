Rozvoju internetu vecí môžu pomôcť aj mikrodátové centrá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Schneider Electric prestavuje nástenný modul EcoStruxure Micro Data Center 6U, ktorý je prvým svojho druhu medzi mikro-dátovými centrami EcoStruxure. Dizajnu dominuje úzky profil, čo prináša úsporu z hľadiska podlahovej plochy.Spoločnosti od tých najmenších až po najväčšie prechádzajú zásadnou digitálnou transformáciou. V rámci tohto trendu sú IT technológie nasadzované na miesta, kde vznikajú dáta alebo procesy, tak dochádza k fenoménu edge computing Edge computing prináša prostredie s mnohými distribuovanými systémami v lokalitách bez IT infraštruktúry, s novými požiadavkami na kybernetickú a fyzickú bezpečnosť a v prostrediach, ktoré nie sú optimalizované pre tradičné nasadenie IT systémov.je navrhnutý pre prostredie, kde je nevyhnutný malý rozmer a odolnosť.Systém umožňuje bezpečnú montáž rozmerných serverov, sieťových zariadení a záložných zdrojov UPS na steny, tak že nezaberajú žiadnu podlahovú plochu. Týmto dokážu ušetriť až 60 percent podlahovej plochy. Vyhotovenie umožňuje predinštaláciu mnohých komponentov. Konštrukciu dopĺňa prachový filter a ventilátorové vetranie, komponenty vhodné pre oblasť ľahkého priemyslu. Tento systém prináša podporu kritických biznis činností aj mimo IT prostredia.S rozširovaním edge sietí sa musia IT manažéri vysporiadať s novými bezpečnostnými rizikami. Podľa odhadov kybernetické útoky každoročne zasiahnu až 61 % malých a stredných podnikov. Na ochranu proti kybernetickým hrozbám uviedla spoločnosť Schneider Electric EcoStruxure IT Expert™ , monitorovací a riadiaci cloudový softvér určený pre edge prostredie aj tradičné dátové centrá. Táto novinka obsahuje hodnotiacu metodiku pre všetky zariadenia Schneider Electric s potenciálnym rozšírením pre ďalších vendorov.