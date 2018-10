Košice majú letecké spojenie s nemeckými mestami Düsseldorf a Mníchov

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Košice 28. októbra (TASR) – Košice majú priame letecké spojenie s nemeckými mestami Düsseldorf a Mníchov. Počas nedeľňajších inauguračných letov spoločnosti Eurowings ho využili prví cestujúci.povedal pre TASR predstaviteľ letiska Tomáš Jančuš.Spojenie s Düsseldorfom je výsledkom marcového internetového hlasovania súťaže spoločnosti Eurowings v rámci kampane. Do tohto mesta sa lieta štyrikrát týždenne s odletom z Košíc v pondelok, stredu, piatok a nedeľu popoludní lietadlom typu Q400 s kapacitou 76 sedadiel.Linka do Mníchova bude prevádzkovaná dvakrát týždenne, a to v piatok a v nedeľu s odletom z Košíc vo večerných hodinách lietadlom typu Airbus A320 s kapacitou 150 sedadiel.Ako uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej, nové spojenia predstavujú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na celom východnom Slovensko a pre prílev ďalších zahraničných investícií." uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD)s tým, že sa zároveň upevňuje aj spolupráca s Nemeckom, ktoré je podľa jeho slov jedným z najdôležitejších partnerov SR.Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku ide o veľkú príležitosť.povedal. Ako hovorí, prinesie to aj obchodné príležitosti.Letecké spojenie Košíc s Nemeckom v minulosti fungovalo prostredníctvom spoločnosť Wizz Air. V máji však zrušila svoju leteckú základňu na košickom letisku, a tým aj linku do Kolína nad Rýnom.