V novej továrni ABB v Číne budú roboty vyrábať nové roboty

Zürich 28. októbra (TASR) - Roboty budú vyrábať roboty v novej továrni ABB v Číne, ktorú švajčiarska strojárska skupina plánuje vybudovať v Šanghaji za 150 miliónov USD (132,22 milióna eur) v snahe udržať si pozíciu najväčšieho výrobcu priemyselných robotov v ázijskej krajine.Továreň, ktorá sa nachádza v blízkosti výrobného areálu ABB v Číne, má začať prevádzku do konca roka 2020 a bude vyrábať roboty pre Čínu, ako aj pre export do iných štátov Ázie. Čína je druhým najväčším trhom ABB po USA.uviedol generálny riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer vo svojom vyhlásení.ABB sa v rámci svojej expanzie spolieha na dopyt po čínskych robotoch, aj napriek obavám z obchodného sporu Pekingu a Washingtonu. Niektorí odborníci totiž upozornili, že spor by mohol znížiť predaj čínskej elektroniky, autokomponentov a ďalších produktov, ktoré sa vyrábajú v automatizovaných prevádzkach s využitím robotov.Čína rozširuje svojukeďže mzdy v krajine stúpajú. Peking sa tak snaží konkurovať krajinám s nízkymi nákladmi prostredníctvom väčšej automatizácie. V roku 2017 každý tretí predaný robot na svete smeroval do Číny, ktorá podľa ABB vlani kúpila takmer 138.000 robotov.Nová továreň spoločnosti ABB bude používať softvér, ktorý umožní ľuďom a robotom bezpečne pracovať v tesnej blízkosti.Konkurenčná nemecká firma Kuka, ktorú prevzala v roku 2016 čínska spoločnosť Midea, tiež expanduje v Číne a buduje robotický park neďaleko Hongkongu.Priemyselné roboty ABB sa používajú okrem iného pri výrobe automobilov, ako aj elektroniky. Aj v Šanghaji bude vyrábať roboty pre mnohé priemyselné odvetvia, povedal hovorca firmy. Dodal, že nepočíta pritom s novými "ľudskými" zamestnancami, ale posilní zamestnanosť v oblasti robotiky v tomto čínskom priemyselnom parku ABB, kde v súčasnosti pracuje viac ako 2000 ľudí.(1 EUR = 1,1345 USD)