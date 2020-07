Košice majú na dosah grant za milióny eur, uspeli v záverečnom kole výzvy Európskej komisie

Zaujali projektom KSCreativity4WB

Financie až po odsúhlasení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice uspelo v záverečnom kole výzvy Európskej komisie a Hauts-de-France programu Urban Innnovative Actions (UIA) spomedzi 222 prihlásených miest z 23 krajín EU. Má tak na dosah grant vo výške viac ako 4,5 milióna eur na vybudovanie podpornej infraštruktúry pre inovácie prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológii. Uviedol to na spoločnej tlačovej besede s partnermi projektu primátor Košíc Jaroslav Polaček „Som naozaj rád, že vytvorili projekt, vďaka ktorému sa naše mesto dostalo medzi najlepších. V nasledujúcich rokoch sa tak zaradíme medzi významné metropoly, ktoré budú môcť prostredníctvom tohto programu zlepšovať kvalitu života všetkých obyvateľov. Na základe získaných dát budeme môcť určiť, do ktorej oblasti života v meste sú potrebné investície. Máme jedinečnú možnosť využiť získané finančné prostriedky na realizáciu odvážnych a inovatívnych nápadov,“ uviedol primátor.Program UIA slúži na podporu inovatívnych projektov z oblastí kultúry a kultúrneho dedičstva, zlepšenia kvality ovzdušia, riešenia demografických zmien či spôsobov zvyšovania kvality životného prostredia a života pomocou zvyšovania efektivity produkcie. V rámci neho bolo v záverečnom 5. kole tejto výzvy hodnotených celkovo 222 žiadostí z 23 krajín EÚ. Napokon uspeli projekty z 11 miest.Okrem metropoly východu, ktorá zaujala projektom KSCreativity4WB, to boli tri belgické mestá Brusel, Gent a Leiedal, dve talianske Ferrara a Verona, bulharská Sofia, grécke Halandri, maďarská Budapešť, holandský Tilburg a španielska Almería. Košice aj vzhľadom na predchádzajúce úspechy pri podobných projektoch presvedčili hodnotiacu komisiu svojím projektom z oblasti podpory kultúry a kultúrneho dedičstva.Z 80 percent bude projekt financovať Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšných 20 percent bude predstavovať spolufinancovanie mesta a deviatich partnerov projektu, ktorými sú Creative Industry, Technická univerzita v Košiciach , Košice IT Valley, K13 - Košické kultúrne centrá, Civitta, Antik telecom, Asbis a OZ Východné pobrežie. Mesto a jeho partneri budú môcť čerpať financie až po odsúhlasení Európskej komisie, ktorej audítori sa na jeseň tohto roku chystajú do Košíc.V roku 2013 získali Košice ako prvý slovenský zástupca titul Európske hlavné mesto kultúry. O tri roky nato boli Európskym mestom športu. V uplynulom roku bola metropola východu Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Košice sú zároveň prvým slovenským mestom, ktoré sa v roku 2017 dostalo do siete Kreatívnych miest UNESCO. Momentálne sa Košice uchádzajú o titul Európske zelené mesto 2023.