Rekonštrukcia letiska Sliač má stáť vyše 69 miliónov eur, bude rozdelená do troch častí

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rekonštrukcia a modernizácia leteckej základne Sliač má stáť viac ako 69 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva obrany , ktorý v stredu 15. júla vzala vláda na vedomie. Obnova letiska bude rozdelená do troch častí.Obstarávanie prvej a druhej časti, rekonštrukcie rolovacích dráh a budovanie nových dráh a rekonštrukcie leteckej základne, bude pre Slovensko vykonávať na kľúč agentúra NATO Support and Procurement Agency. Finančné náklady na túto časť predstavujú 67 868 421 eur.Obstarávanie tretej časti projektu, rekonštrukcie troch hál Husár, bude vykonávať Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR. Náklady na projektovú prípravu a realizáciu stavby majú byť 1 451 238 eur. Celú rekonštrukciu letiska bude financovať ministerstvo obrany.Projekt prestavby letiska má podľa vládneho materiálu skvalitniť infraštruktúru ozbrojených síl a vychádza z programového vyhlásenie vlády na roky 2020 až 2024. Rekonštrukcia súvisí aj s nákupom nových stíhačiek F-16, keďže súčasný stav nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie novej techniky.Americký dodávateľ má ešte pred odovzdaním stíhačiek skontrolovať pripravenosť priestorov letiska. „V prípade, že projekt nebude pripravený v postačujúcom rozsahu, môže byť ohrozené dodanie leteckej techniky do Slovenskej republiky v súlade so zmluvným harmonogramom,“ uvádza sa v správe ministerstva obrany.Zrekonštruovať a zmodernizovať letisko Sliač plánovala predošlá vláda. Vtedy bol odhad nákladov 55,38 milióna eur s tým, že presné náklady budú známe po ukončení verejného obstarávania. Obnovu letiska vtedy rovnako plánovalo vtedajšie vedenie ministra obrany financovať z vlastného rozpočtu.