Košice ochladzujú kropiace autá, kúpaliská sú na sezónu pripravené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 11. júna (TASR) – Pre horúčavy dáva mesto Košice do prevádzky kropiace autá. Od utorka ochladzujú centrum mesta, od stredy (12. 6.) budú pre zníženie prašnosti polievať vybrané hlavné ťahy v siedmich mestských častiach (MČ). Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že na letnú sezónu sú pripravená aj mestské kúpaliská.V utorok sú od 11.00 h v prevádzke kropiace autá na uliciach Hlavná, Alžbetina a Mlynská. Následne pribudnú v košických MČ Staré mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov, Juh a Západ. Podľa predpovedí počasia tak budú robiť pravdepodobne do konca tohto týždňa.informuje magistrát.Podľa mesta Košice jeho obyvatelia aj návštevníci môžu nájsť chládok i v parkoch, kde sú spustené fontány.Na letnú sezónu sú pripravená aj mestské kúpaliská. Mestská plaváreň, kúpalisko Rumanová v Mestskom parku, má naplánované otvorenie na piatok (14. 6). Kúpalisko Červená hviezda, ktoré rovnako spravuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo, bude návštevníkom k dispozícii od 28. júna.uvádza mesto Košice s tým, že bazény budú zakrývať v noci a počas dní, keď počasie nebude dovoľovať ich prevádzku. Podľa prepočtov sa tak zamedzí stratám tepla v rozsahu od dvoch do troch stupňov Celzia za noc.Obe kúpaliská budú mať nové webové stránky, ktoré budú funkčné počas letnej sezóny a poskytnú dostupné informácie o novinkách, aktuálnom počte návštevníkov, teplote vody, počasí a podobne.spresňuje magistrát, podľa ktorého bude stream v zníženej kvalite, aby neboli čitateľné tváre.