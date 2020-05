Košice odpustia poplatky za letné terasy, mesto zmení aj režim hromadnej dopraby

Musia splniť všetky podmienky

Bezplatné parkovanie

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovatelia letných terás v Košiciach by mali mať v tomto roku odpustené poplatky za užívanie verejného priestranstva. Ročný príjem mesta z poplatkov za letné terasy predstavuje približne 250-tisíc eur. Informoval o tom po rokovaní Finančného krízového štábu mesta Košice primátor Jaroslav Polaček.Do platnosti vstúpi tento návrh v prípade schválenia zmeny príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) poslancami mestského zastupiteľstva na jeho najbližšom rokovaní 28. mája.„Pripravovaná zmena VZN sa bude týkať poplatku za zabratie verejného priestranstva pre letné terasy, či už na Hlavnej ulici, alebo aj v ďalších častiach nášho mesta. Našou snahou je, aby ich majitelia alebo prevádzkovatelia boli od nich v tomto roku oslobodení. Nulovými poplatkami chceme reštauráciám, kaviarňam alebo barom pomôcť, aby sa čo najskôr zotavili z problémov, ktoré im spôsobila súčasná kríza. Rovnako nám ide o to, aby sa najmä Košičania a turisti čo najrýchlejšie vrátili do centra,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.Ročný príjem s poplatkov za letné terasy predstavuje približne 250-tisíc eur. Odpustenie poplatkov v prípade ich schválenia bude možné len pri splnení všetkých podmienok. Žiadateľ bude musieť mať tiež vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči mestu.Polaček informoval aj o ďalšom rozhodnutí finančného krízového štábu, na základe ktorého bude mestská hromadná doprava v meste v súvislosti s uvoľňovaním opatrení od pondelka do štvrtka postupne prechádzať zo súčasnej víkendovej prevádzky na „hustejší“ prázdninový režim. To bude znamenať najmä väčší počet spojov počas rannej a popoludňajšej špičky. Od budúceho týždňa pribudne celkovo 25 vypravených autobusov, čo ocenia Košičania, ktorí budú chodiť v tom čase do a z práce.V platnosti naďalej zostáva aj bezplatné parkovanie. Primátor to zdôvodnil tým, že najmä v Starom meste žijú mnohí seniori, ktorí potrebujú pomoc. Mesto chce týmto opatrením umožniť dostupnosť pomoci aj pre ich príbuzných, ktorí využívajú vlastné automobily. Návrat plateného parkovania by mal byť záležitosťou nasledujúcich týždňov.Krátiť sa nebudú ani dotácie pre detí a mládežníkov pôsobiacich v košických športových kluboch v celkovej sume 1,1 milióna eur. Taký bol výsledok stretnutia predstaviteľov košického magistrátu so zástupcami športových klubov v meste. Prvú časť dotácií by mali kluby dostať ešte do leta.