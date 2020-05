Nakazených z osady v Žehre presunú do kontajnerového mestečka, budú pod dohľadom hasičov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - Chorých na ochorenie COVID-19 z osady v obci Žehra plánujú spolu s ich rodinnými príslušníkmi presunúť do kontajnerového mestečka. Pri obci v okrese Spišská Nová Ves zároveň od štvrtka zasadá permanentný krízový štáb, v osade je totiž množstvo nakazených.Zázemie krízového štábu zabezpečil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) . Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa HaZZ Zuzana Farkasová.Permanentný krízový štáb plánuje chorých spolu s ich rodinnými príslušníkmi presunúť do kontajnerového mestečka, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe a malo by byť k dispozícii už o niekoľko dní. Krízový stan s vybavením, ako aj veliteľsko-štábny automobil, budú pod dohľadom hasičov. Tí budú zabezpečovať každodenné prevádzkové a servisné činnosti.