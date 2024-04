Košice oslávia jubilejný ročník Dňa mesta Košice s najnižším rozpočtom v histórii

Hľadali aj iné zdroje

20.4.2024 (SITA.sk) - Mesto Košice čaká 30. ročník osláv Dňa mesta Košice. Ako na tlačovej besede informoval primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), malo by ísť o maratón viac než sedemdesiatich udalostí, počas viac než dvoch týždňov.Vyjadril sa, že dúfa, že budú nielen zabávať, ale i edukovať. Oslavy by mali začať už v sobotu 27. apríla, a to pri Spievajúcej fontáne na Hlavnej ulici. Súčasťou priestoru by mala byť i výstava, ktorá návštevníctvo prevedie históriou parku.Polaček zdôraznil, že 30. apríla si tiež miesto pripomenie nedávne životné jubileum bývalého primátora, a bývalého prezidenta SR, Rudolfa Schustera a pri tejto príležitosti by mali nechať upiecť 90 metrov dlhý makovník (Schuster pred časom oslávil 90. narodeniny - pozn. SITA).Primátor doplnil, že verejnosť môže nájsť bližšie informácie i podrobný program v tlačenej podobe v novinách pre verejnosť, v náklade temer 100-tisíc kusov. Rovnako je pripravená i digitálna verzia na stránke Deň mesta Košice (denmestakosice.sk) Primátor vyzdvihol participáciu sponzorov na prípravách osláv, medzi hlavnými sponzormi spomenul napríklad spoločnosti U. S. Steel Košice, Ryba Košice , či Vamex. Vedúci referátu kultúry Richard Herrgott doplnil, že aktuálny ročník osláv je pripravovaný zrejme s najnižším rozpočtom vo svojej histórii.Priblížil, že navrhovaná čiastka je vo výške 40-tisíc eur na kompletné zabezpečenie. Zdôraznil, že ide o plánovanú sumu, vzhľadom na to, že mesto momentálne nemá schválený rozpočet. S Polačekom podľa jeho slov hľadali ďalšie zdroje, a to najmä u partnerov.V prvý májový deň by sa svojej premiéry mala dočkať i skolaudovaná futbalová aréna. „Bude to prvýkrát, kedy pôjdeme s novou kapacitou," vysvetlil Polaček s tým, že táto kapacita predstavuje viac ako 12 500 miest.Viceprimátor Marcel Gibóda doplnil, že pôjde o finále Slovenského pohára vo futbale. O tri dni neskôr, teda 4. mája, je na Hlavnej ulici pripravený koncert skupiny No Name „Siedmy máj je štandardne deň, kedy budeme udeľovať ceny (Ceny mesta Košice a Cena primátora - pozn. SITA). Ak sa nám podarí, chceme sa vrátiť k prvej tradícii, kedy sa ceny neodovzdávali v útrobách Historickej radnice, v kinosále, ale ak nám to počasie dovolí, chceli by sme to urobiť verejne pred občanmi," uviedol primátor Košíc.Spomenul i dátum 9. máj, kedy sa uskutoční Primátorská kvapka krvi. Oslavy by sa mali zavŕšiť 17. mája pri ekumenickej bohoslužbe na zrekonštruovanom Verejnom cintoríne.Viceprimátorka Lucia Gurbáľová doplnila, že okrem toho, že ide o 30. výročie osláv Dňa mesta, ide aj o 30. výročie založenia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností.„Niektoré aktivity sa nám budú prelínať," poznamenala. Upozornila, že 7. mája by sa v Dóme sv. Alžbety mala konať veľká ekumenická bohoslužba, za účasti významných hostí. Spoločenstvo má podľa viceprimátorky i svoje vlastné aktivity, informácie o ich možno nájsť online.Primátor pripomenul, že oslavy Dňa mesta vychádzajú z histórie, kedy v roku 1369 uhorský panovník Ľudovít Veľký odovzdal mestu Košice erbovú listinu.Rovnako pripomenul, že tradíciu osláv odštartoval jeden z bývalých primátorov Košíc, a tiež bývalý prezident SR Schuster. Polaček poznamenal, že so Schusterom sa o príprave aktuálneho, jubilejného ročníka radil.Schuster ho podľa jeho slov upozornil, že by to nemalo byť len o oslave histórie mesta, ale aj o tom, že mesto poukáže na to, čo pre obyvateľov urobilo. „A preto sme aj koncipovali dni osláv takto," vraví primátor. Dodal, že Schuster prisľúbil i svoju účasť na viacerých podujatiach.