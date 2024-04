Silné Slovensko, ponechanie veta aj vrátenie Európy občanom. KDH predstavilo desatoro konkrétnych riešení v eurovoľbách (video)

Návrat k pôvodným cieľom

Kľúčová je silná ekonomika

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vnútorné hrozby

20.4.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo desatoro konkrétnych riešení vo voľbách do Európskeho parlamentu . Prioritou programu je vrátiť Európu občanom a presadzovať silné Slovensko v bezpečnej Európe.Kresťanskí demokrati sú za ponechanie veta členským štátom Európskej únie (EÚ) vrátane ich kompetencií v kultúrno-etických otázkach, efektívne odstraňovanie regionálnych rozdielov či posilnenie spolupráce v rámci bezpečnosti i obrany.„Silná a bezpečná Európa bude vtedy, keď ju vrátime občanom. Mier, suverenita a prosperita sa veľakrát vytratila z projektu EÚ. Stávali sa rôzne veci, ktoré spochybnili celý európsky projekt. Z Bruselu prichádzali mnohé nezmysly, ktoré boli odtrhnuté od reality a veľakrát im ani občania Slovenska nerozumeli. EÚ vznikla, aby ochránila občanov pred ďalšími ničivými vojnami a posilňoval sa rozvoj členských štátov a ich prosperita. Dnes je potrebné, aby sa EÚ vrátila k týmto pôvodným cieľom s plnou rozhodnosťou a riešila otázky, ktoré sa dotýkajú bežného človeka, nie pseudoproblémy,“ uviedol predseda hnutia Milan Majerský na sobotňajšej tlačovej besede.Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) tvrdí, že hnutie chce posilniť úlohu Slovenska v EÚ, posilniť bezpečnosť EÚ a posilniť to, aby EÚ chránila dôstojnosť každého človeka v spoločenstve. Podľa nej je v EÚ potrebné hľadať riešenia narastajúcej chudoby naprieč celou Európou.„Odpoveďou je silná ekonomika. Chceme sa zasadiť za riešenia, ktoré nebudú hnať Slovensko do izolácie, ale urobia zo Slovenska suverénny a silný členský štát EÚ. Zasadíme sa o to, aby sa v EÚ nepretláčali žiadne ideologické riešenia v kultúrno-etických témach. Budeme chrániť život, dôstojnosť človeka, manželstvo a rodinu,“ uviedla.Zasadiť sa chcú aj o to, aby sa našli riešenia na prehodnotenie „príliš ambicióznych zelených cieľov" a akým spôsobom chrániť životné prostredie tak, aby to nebolo v rozpore s našimi ekonomickými záujmami.Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas informoval, že kresťanskí demokrati chcú navrhnúť zmenu, aby jeden z komisárov mal portfólio osobitne zamerané na vnútornú bezpečnosť a koordináciu obranných politík.Európa podľa neho čelí tak vonkajším výzvam - či je to dosiahnutie mieru na Ukrajine, zvládnutie nelegálnej migrácie alebo zabezpečeniu ekonomickej bezpečnosti.„Na druhej strane čelíme vnútorným hrozbám v podobe extrémizmu, snahám o rozbitie jednoty v Európe cez hybridné útoky. Tieto otázky chceme adresne pomenovať a hľadať pre ne odpovede aj prostredníctvom komisára pre európsku obranu a bezpečnosť,“ povedal Karas.Hnutie upozorňuje, že mier a bezpečnosť boli prvými a základnými cieľmi európskeho integračného procesu.