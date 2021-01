Košice plánujú cez víkend celomestské testovanie, otvorené budú desiatky odberných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice plánuje cez víkend celomestské testovanie, otvoriť chce minimálne 50 odberových miest. Testovanie začne v piatok od 16:00 a cez víkendové dni bude prebiehať od 9:00 do 17:00. Na brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček „Mesto Košice požiadalo premiéra a hmotné rezervy o 100-tisíc antigénových testov, pričom dnes popoludní bude dodaných 80-tisíc testov a následne nám hmotné rezervy dodajú ďalšiu várku na to, aby sme mohli už tento piatok v Košiciach spustiť celomestské testovanie,“ uviedol Polaček.Ako ďalej dodal, neplánujú pretestovať každého obyvateľa mesta, ale prioritne ľudí, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, tých, ktorí sa starajú o svojich blízkych, či ľudí v kritickej infraštruktúre. Testovať sa bude prevažne na základných školách a zriadené budú taktiež dve veľkokapacitné odberové miesta, a to v budove Magistrátu mesta Košice a v Košických kultúrnych centrách na Kukučínovej ulici.„Víkendové testovanie má veľký význam v tom, že Košice ako mesto, alebo aj okres sa dostáva na čelo Slovenska, čo sa týka počtu novoinfikovaných pacientov. A jediný spôsob, ako ochrániť lôžka v nemocnici a pacientov, ktorí sú závažne chorí, je testovanie a samozrejme očkovanie, ktoré robíme už od konca minulého roku,“ dodal infektológ Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP.Doposiaľ bolo v Košiciach 7 472 pozitívne testovaných na COVID-19 a pandémia si v meste vyžiadal spolu 116 obetí.