Návrh slovenského kurzabeitu putuje do pripomienkového konania, spustiť by ho mohli o rok

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý posiela do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenská podoba tzv. "kurzarbeitu" pomôže podľa rezortu práce zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v krízových časoch obdobne ako im v súčasnosti pomáha projekt prvá pomoc.Nový nástroj pomoci navrhuje MPSVR spustiť od začiatku budúceho roka. Informovala o tom v utorok hovorkyňa rezortu práce Veronika Pazičová . Návrh zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa k nemu môže vyjadriť verejnosť do 25. januára 2021. Následne ministerstvo pripomienky vyhodnotí a pripraví finálnu podobu návrhu zákona.Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce zavedie do systému pomoci stály nástroj na podporu zamestnávateľov a SZČO v prípade dočasného prerušenia činnosti z dôvodu, ktorému nemohli predísť a negatívne ovplyvňuje ich podnikanie.Ide najmä o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav, alebo okolnosti vyššej moci. Podporu nebude možné žiadať napr. pri výpadkoch spôsobených sezónnosťou podnikania, reštrukturalizácii, plánovanej odstávke či rekonštrukcii.Pre splnenie podmienok na podporu bude potrebné, aby u zamestnávateľa bolo také obmedzenie činnosti, keď nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu min. 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času.U SZČO musí ísť o pokles tržieb najmenej o 40 percent za kalendárny mesiac v porovnaní s rovnakým kalendárnym mesiacom v predchádzajúcom kalendárnom roku. V takýchto prípadoch budú mať nárok na pomoc za čas skrátenej práce od začatia obmedzenia činnosti až do jej skončenia.„Návrh sme pripravili tak, aby bola pomoc štátu v čase krízy rýchla, adresná a nárokovateľná. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si poctivo platia odvody, budú podávať žiadosti o podporu elektronicky a úrady práce budú musieť rozhodnúť o dávke a vyplatiť ju do 10 dní,“ priblížil postup žiadania o pomoc štátny tajomník MPSVR Boris Ažaltovič Dodal, že ak úrad žiadosť zamietne alebo rozhodne o nižšej podpore, žiadateľ sa bude môcť v štandardom správnom konaní odvolať.Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 percent priemerného hodinového čistého zárobku zamestnanca.„To znamená, že na tejto pomoci bude 60 percent participovať štát, 20 percent zamestnávateľ a rovnako 20 percent aj zamestnanec. Výsledkom bude, že zamestnanec dostane 80 percent svojej čistej mzdy. SZČO budú mať nárok na príspevok vo výške 60 percent svojho vymeriavacieho základu,“ dodal minister práce Milan Krajniak Finančná podpora sa bude vyplácať z novozriadeného fondu zamestnanosti, ktorý bude viesť Sociálna poisťovňa . Zamestnávateľ bude do neho odvádzať 0,5 percenta z vymeriavacieho základu zamestnanca, ale aj z náhrady mzdy, ktorú poskytne zamestnancom v období tzv. „kurzarbeitu“.O uvedených 0,5 percenta sa zníži aktuálna sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti, čo znamená, že odvody sa nezvýšia tým, ktorí poistné v nezamestnanosti platia. Tým, ktorí nie sú poistení v nezamestnanosti, ako napr. SZČO, odvody stúpnu o 0,5 percenta z vymeriavacieho základu do fondu zamestnanosti.