Košice pokorili Spišiakov a vrátili sa do semifinálovej série, útočník Slovák sa dočkal hetriku v 35 rokoch

Slovák sa dočkal prvého hetriku

Vydržali počiatočný nápor

10.4.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský hokejový šampión HC Košice zdramatizoval vývoj semifinálovej série tohtosezónneho play-off 2023/2024 proti mužstvu HK Spišská Nová Ves. „Oceliari“ prehrali úvodné dva duely na Spiši, no v utorňajšom treťom zápase na domácom ľade zvíťazili 6:2 a „vrátili sa“ naspäť do série.V stredu budú môcť vyrovnať jej stav na 2:2, keďže v Steel Aréne sa bude hrať štvrtý duel tejto semifinálovej konfrontácie.Nečakaným hrdinom „oceliarov“ sa stal center tretej útočnej formácie Marek Slovák , keď trikrát rozjasal viac ako šesťtisíc priaznivcov v Steel Aréne. Vo všetkých prípadoch skóroval pri početnej výhode.„Prvý hetrik v kariére. V 35 rokoch som sa dočkal. Verím, že mi pomôže do ďalších zápasov,” povedal pre denník Šport Marek Slovák.„Sme radi, že nám vyšli pekné kombinácie. Bodaj by nám vydržali. Hráme doma, čo bolo aj vidieť. Pomohli nám fantastickí diváci. Musíme si teraz oddýchnuť a so všetkou pokorou zopakovať takýto výkon i vo štvrtom stretnutí,” dodal Slovák.Hostí zo Spiša mrzelo, že po nádejnej bezgólovej úvodnej tretine inkasovali v prostrednej časti hry tri góly, ktoré prakticky položili základy košického triumfu.„Vydržali sme počiatočný nápor Košíc, no v druhej tretine išiel prvý gól cezo mňa. Postupne prišli tri góly z presiloviek a už sa potom ťažko niečo robí so zápasom,” poznamenal obranca Spišskej Novej Vsi Dávid Romaňák.