NHL: Slafkovský s premiérovým hetrikom: Záleží mi na víťazstvách tímu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral v noci na stredu svoj najlepší zápas v NHL, keď zaznamenal svoj premiérový hetrik. Montreal aj vďaka jeho trom gólom zdolal Philadelphiu vysoko 9:3. Krídelník elitného útoku Canadiens získal v predchádzajúcich 39 dueloch až 34 bodov (15+19) a vo svojej druhej sezóne v zámorí atakuje 50-bodovú hranicu. Po stretnutí uviedol, že sa necítil fit, ale môže to tak zostať, ak sa mu bude takto dariť každý zápas.





"Zle som sa vyspal. Neviem prečo, nevedel som zaspať. Som aj trochu chorý a bolí ma v krku," citovala Slafkovského slovenská verzia oficiálnej stránky NHL. Najvyššie draftovaný hráč roka 2022 otvoril skóre duelu v Montreale už po 65 sekundách, keď korčuľou tečoval strelu Mikea Mathesona. V 29. minúte zvýšil na 2:0, pri pravej žŕdke ho našiel úplne osamoteného kapitán Nick Suzuki. Premiérový hetrik v kariére v NHL dokonal o tri minúty neskôr, keď upravil na 4:0 pre domácich. Prihrávkou z vlastného obranného pásma ho vysunul David Savard a Slafkovský nezaváhal zoči-voči brankárovi Samuelovi Erssonovi. "Pri prvom ani neviem, ako som ho dal. Druhý bola celkom dobrá prihrávka od Suzukiho a pri treťom mi Dave mi poslal peknú prihrávku. Teším sa zo všetkých gólov. Nezáleží mi na tom, ako to tam spadne. Každý si vážim úplne rovnako," pokračoval.Slafkovský sa stal druhým najmladším hráčom v histórii Habs s hetrikom a šiestym v poradí, ktorému sa to podarilo vo veku 20 rokov a menej. Pred ním to dokázali aj Guy Lafleur (trikrát), Ryan Poehling, Alex Galchenyuk, Stephane Richer a Bernie Geoffrion. Najmladším v histórii klubu, ktorý dosiahol tri presné zásahy je Richer, ktorému sa to podarilo vo veku 19 rokov a 283 dní. "Už zase niečo?," smial sa Slafkovský, keď mu novinári pripomenuli ďalšie jeho zápisy do histórie. "Toto pre mňa nie je dôležité, o rekordy mi nejde. Záleží mi na víťazstvách tímu. Hádam všetci pôjdeme ďalej a do konca ročníka ešte pozbierame nejaké."Slafkovský odohral v tejto sezóne 78 zápasov a získal 48 bodov (19+29). Pritom v úvodných 39 duelov mal bilanciu 4+10. Výrazné mu pomohlo rozhodnutie trénera Martina St. Louisa, ktorý ho v decembri zaradil do prvej formácie ku kapitánovi Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi. "Robí všetko, čo od neho chcem. Preto dostal šancu naskakovať s našimi najlepšími hráčmi a dalo mu to krídla. Zaslúžil si to," uviedol kormidelník Habs. Pochválil ho aj jeho spoluhráč Christian Dvorak, ktorý absentoval niekoľko mesiacov pre roztrhnutý hrudný sval: "Jeho progres je neuveriteľný, všetci vidíme, že je výnimočný hokejista. Bola zábava aj sledovať ho z tribúny a v televízii, ale ešte viac sa teším, že som mohol byť na ľade pri jeho prvom hetriku."Proti Flyers odohral 14:58 minúty, počas ktorých šesťkrát vystrelil na bránku súpera, rozdal tri bodyčeky a pripísal si jeden plusový bod. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia a diváci v Bell Centre mu pripravili ovácie postojačky. "Bolo to dosť hlučné a divoké. Príjemný pocit niečo také zažiť. Ešte nikdy som nedal hetrik, po ktorom by ľudia zahádzali ľad šiltovkami," povedal pre zámorské médiá a v tejto súvislosti si spomenul na jeden svoj trojgólový večer z minulosti, keď jediný, kto na ľad hodil čapicu, bol jeho otec.Slafkovský bol blízko aj k čistému hetriku, ale 36 sekúnd pred jeho tretím gólom skóroval Brendan Gallagher. V platnosti tak stále zostáva klubový rekord Gilberta Dionnea, ktorému sa čistý hetrik podaril vo veku 21 rokov a 160 dní. Po ôsmich rokoch sa podarilo hráčovi zo Slovenska zaznamenať tri presné zásahy v jednom stretnutí. Naposledy to dokázal Tomáš Tatar (17. decembra 2016) ešte v drese Detroitu proti Anaheimu (6:4).Po základnej časti sa Slafkovskému skončí klubová sezóna a bude tak voľný pre potreby slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na MS v Ostrave. V uplynulých týždňoch viackrát povedal, že by mal záujem, ale bude to závisieť aj od rozhodnutia vedenia Canadiens. Dvadsaťročný krídelník sa chce predtým ešte sústrediť na zostávajúce štyri stretnutia tímu v dlhodobej časti: "Škoda, že sme už vonku z hry o play off. Ale je dobré, že staviame základy našej hry. Dúfam, že forma vydrží nielen mne, ale všetkým v šatni. Na budúci rok už chceme o niečo bojovať. Cieľom je teraz skončiť čo najvyššie a v budúcej sezóne byť tímom, ktorý môže zvíťaziť proti každému."